بعد إصابة فريدة سيف النصر .. كل ماتريد معرفته عن خراج الأسنان

وهنا بعض النقاط الرئيسية حول خراجات الأسنان.

بتورم بوجهها ، وقد نعرض حقائق

تشمل أعراض خراجات الأسنان الألم والذوق السيئ في الفم والحمى .

خراجات الأسنان ناتجة عن عدوى بكتيرية.

قد يتضمن علاج الخراج جراحة قناة الجذر.

لتقليل الألم ، من الأفضل تجنب المشروبات الباردة والطعام واستخدام فرشاة أسنان ناعم

الخراج المحيط: يبدأ هذا الخراج في اللب اللين للسن.

الخراج المحيط: يبدأ هذا الخراج في اللب اللين للسن.

خراج اللثة: الخراج هو فقط في أنسجة اللثة ولا يؤثر على الأسنان أو الرباط اللثوي.

خراج اللثة: الخراج هو فقط في أنسجة اللثة ولا يؤثر على الأسنان أو الرباط اللثوي.

أهم أعراض خراج الأسنان هو الألم. قد يكون هذا ألمًا في الخفقان وغالبًا ما يكون شديدًا. عادة ما يبدأ الألم فجأة ويصبح أكثر حدة خلال الساعات أو الأيام التالية. في بعض الحالات ، قد ينتشر الألم إلى عظم الفك والرقبة.

أهم أعراض خراج الأسنان هو الألم. قد يكون هذا ألمًا في الخفقان وغالبًا ما يكون شديدًا. عادة ما يبدأ الألم فجأة ويصبح أكثر حدة خلال الساعات أو الأيام التالية. في بعض الحالات ، قد ينتشر الألم إلى عظم الفك والرقبة.

شعور على ما يرام عموما

شعور على ما يرام عموما

ألم في المنطقة المصابة عند العض أو عند لمس المنطقة المصابة

ألم في المنطقة المصابة عند العض أو عند لمس المنطقة المصابة

علاج خراج الاسنان

شخص لديه أعراض مرتبطة بخراج الأسنان يجب أن يرى طبيب الأسنان على الفور. يتم تشخيص خراجات الأسنان بسهولة من قبل طبيب أسنان مؤهل.





يجب أن يذهب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البلع والتنفس مباشرة إلى قسم الطوارئ في المستشفى المحلي.





إذا لم تتمكن من الوصول إلى طبيب أسنان على الفور ، فتفضل بزيارة طبيب الأسرة.





لا يمكن للطبيب علاج الخراج ، لكن قد يصف الدواء وينصح بشأن الرعاية الذاتية وإدارة الألم ، ومن المحتمل أيضًا أن يعرف أسرع طريقة للحصول على علاج الطوارئ إذا لزم الأمر.





شق: يجب قطع الخراج وتصريف القيح ، الذي يحتوي على البكتيريا. سيقوم الطبيب بإدارة مخدر موضعي.





علاج خراج محيطي: سيتم استخدام علاج قناة الجذر لإزالة الخراج. يتم استخدام مثقاب لحفر حفرة في السن الميت بحيث يمكن أن يخرج القيح. سيتم إزالة أي نسيج تالف من اللب. ثم يتم إدخال ملء الجذر في الفضاء لمنع الالتهابات اللاحقة.





علاج خراج دواعم السن: سيتم صرف الخراج وتنظيف جيب دواعم السن. سيتم بعد ذلك تنظيف أسطح جذر السن عن طريق التحجيم والتخطيط أسفل خط اللثة. هذا يساعد الأسنان على التئام ويمنع حدوث المزيد من الإصابات.





الجراحة

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من خراج محيطي وعدوى متكررة إلى إزالة الأنسجة المريضة جراحيًا. وسيتم ذلك عن طريق جراح الفم.





بالنسبة لأولئك الذين يعانون من خراج دواعم اللثة والتهابات متكررة قد يتعين عليهم إعادة تشكيل أنسجة اللثة وإزالة جيب اللثة. سيتم تنفيذ هذا الإجراء من قبل جراح الفم.





إذا عاد خراج الأسنان ، حتى بعد الجراحة ، فقد يتم التخلص من الأسنان.



