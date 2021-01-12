نصائح لتقليل الألم .. طريقة علاج خرّاج الأسنان

يتعرض كثيرون للمعاناة من خراج الأسنان ويسبب ألما شديدا ويتطلب العلاج بشكل سريع قبل حدوث أى مضاعفات .





إليكم طريقة تخفيف ألم خراج الاسنان وعلاجه بشكل صحي وذلك وفقا لما ذكره موقع " nhsinform" .





تخفيف الأعراض





أثناء انتظارك لرؤية طبيب الأسنان ، يمكن أن تساعد المسكنات في السيطرة على الألم.





الإيبوبروفين هو مسكن الآلام المفضل لخراجات الأسنان ، ولكن إذا كنت غير قادر على تناوله لأسباب طبية ، يمكنك تناول الباراسيتامول بدلًا منه. لا ينبغي إعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 16 عامًا.





إذا لم يخفف أحد المسكنات الألم ، فقد يساعد تناول كل من الباراسيتامول والإيبوبروفين بالجرعات الموضحة في نشرة الدواء. هذا آمن للبالغين، ولكن ليس للأطفال دون سن 16 عامًا.





السيطرة على ألم خراج الأسنان





يمكن أن تساعد هذه الإجراءات في تخفيف الأعراض مؤقتًا ، لكن لا يجب استخدامها لتأخير الحصول على المساعدة من طبيب الأسنان.





تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة





حاول أن تأكل الأطعمة الباردة اللينة إذا أمكن ، باستخدام الجانب الآخر من فمك.





استخدم فرشاة أسنان ناعمة وتجنب مؤقتًا استخدام الخيط حول السن المصابة.





علاجات خراج الأسنان





يتم علاج خراجات الأسنان عن طريق إزالة مصدر العدوى وتصريف القيح.





اعتمادًا على موقع الخراج ومدى شدة العدوى ، تشمل العلاجات الممكنة ما يلي:





إزالة السن المصابة (قلع): قد يكون ذلك ضروريًا إذا كان علاج قناة الجذر غير ممكن





علاج قناة الجذر: إجراء لإزالة الخراج من جذر السن المصابة قبل ملئه وختمه





الشق والصرف: حيث يتم إجراء قطع صغير (شق) في اللثة لتصريف الخراج (عادة ما يكون هذا مجرد حل مؤقت وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من العلاج).





عادة ما يتم استخدام مخدر موضعي لتخدير فمك لهذه الإجراءات. يمكن إجراء عمليات أكثر شمولًا تحت تأثير التخدير العام (حيث تكون نائمًا).



