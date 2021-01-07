حيلة عجيبة بالشاي.. عالجي التهاب اللثة

يعاني الجميع فى وقت ما من التهاب اللثة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نقدم حيلة عجيبة تعالج التهاب اللثة وبأقل تكلفة.

حيث كشف موقع هيلثي عن حيلة الشاي ومدي فاعليتها فى علاج التهاب اللثة.





حيث اكد الموقع ان هناك الكثير من الوصفات التي تؤدي تهدئة اللثة الحساسة ، والتي من ابرزها « شاي النعناع الذي يعد علاجًا منزليًا فعالًا».









وعن طريق الاستعمال افاد الموقع انه يكون بوضع كيس الشاي في ماء ساخن لمدة 5 دقائق ثم اتركه يبرد، ضعه على المنطقة المصابة عندما يكون الجو دافئًا قليلًا.

وكذلك يمكنك أيضًا وضع كيس الشاي والفريزر وفعل الشيء نفسه، هذا أيضًا فعال عندما تعاني من نزيف في اللثة.