اكتشف سر علاقة أمراض اللثة بفيروس كورونا

يرتبط كورونا بالعديد من الحالات والمضاعفات الطبية لدى المرضى المصابين بـ الفيروس من بينها ارتباطه الوثيق بأمراض اللثة.





ووفقا لما ذكره موقع " healthcare " وجد أن امراض اللثة يمكن أن تترافق مع COVID 19 والحالات الطبية الأخرى، ولفهم كيفية ارتباط أمراض اللثة بـ فيروس كورونا ، من المهم معرفة ما هو مرض اللثة وكيف يمكن ربطه بمضاعفات أخرى في الجسم.





مرض اللثة نوع شائع من أمراض الأسنان التي تؤثر على الهياكل الداعمة للأسنان مثل أنسجة اللثة والعظام المحيطة بالأسنان، تختلف أمراض اللثة عن تسوس الأسنان .





أمراض اللثة شائعة جدًا لدرجة أن 90٪ من السكان يعانون من هذا المرض. يحدث هذا في المقام الأول بسبب إهمال عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل يومي ، وعدم الذهاب بانتظام إلى طبيب الأسنان.





يستجيب الجسم للعدوى البكتيرية في اللثة من خلال الالتهاب. قد تساهم هذه العملية في مصطلح "عاصفة السيتوكين" حيث يتم إطلاق البروتينات وقد تترافق مع استجابة التهابية غزيرة تدمر الأنسجة في أماكن أخرى من الجسم. "





هذه المنتجات الالتهابية نفسها يمكن أن تدخل مجرى الدم من خلال جيوب اللثة المصابة حول الأسنان" ، كما يقول David Okano ، DDS ، MS ، رئيس قسم أمراض اللثة في كلية طب الأسنان بجامعة يوتا . "عندما تدخل المنتجات الالتهابية الناتجة عن أمراض اللثة إلى مجرى الدم ، يمكن أن تنتقل هذه المنتجات إلى أعضاء الجسم الأخرى وقد تسبب تلف الأنسجة."





تشير دراسة من المقرر نشرها في عدد أكتوبر 2020 من مجلة جمعية طب الأسنان في كاليفورنيا (JCDA) إلى أن مرضى فيروس كورونا في المستشفى الذين يعانون من أمراض اللثة السفلية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفشل الجهاز التنفسي.





تشير الدراسة إلى أن أعراض التهاب اللثة المزمن ، مثل فقدان العظام ، قد تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة لـ COVID-19. يقول أوكانو: "لديهم مستويات أعلى من المنتجات الالتهابية المنتشرة ، وبالتالي ، لديهم احتمال أكبر للتسبب في تلف الرئتين". يمكن أن يؤدي التلف في الرئتين إلى فشل الجهاز التنفسي ويتطلب مرضى COVID-19 المقيمين في المستشفى وضع جهاز التنفس الصناعي. بينما لا يزال هذا البحث في مراحله المبكرة ، فإن ما هو معروف هو أن صحة اللثة مرتبطة بصحتك العامة الشاملة.





هناك مجموعة متزايدة من الأدلة العلمية التي تدعم أمراض اللثة قد تترافق مع مضاعفات صحية أخرى . وجدت سنوات من البحث أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة. يقول أوكانو: "نحن نعلم أن المرضى الذين يعانون من مرض السكري والذين لا يتم التحكم بهم جيدًا يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة". يشار إلى تأثير أمراض اللثة ومرض السكري باسم "ثنائي الاتجاه" مما يعني أن هناك تأثيرًا في كلا الاتجاهين، ليس من المرجح أن تحدث أمراض اللثة فقط في المرضى الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط ، ولكن الالتهاب في أمراض اللثة يجعل من الصعب السيطرة على مرض السكري، تم أيضًا إدراج مرض السكري على أنه حالة صحية أساسية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل فيروس كورونا.



