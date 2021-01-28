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مرأة

علاجات مجربة تخلصك من خراج اللثة سريعا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

بدون مضادات حيوية يمكنك التخلص من الأعراض المزعجة لخراج اللثة من مطبخك بسهولة إليك علاج الخراج فى البيت ببعض العلاجات المنزلية خراج الأسنان يمكن أن تخفف الانزعاج الناجم عن العدوى إليك أبرزها يقدمها موقع webmd

علاج خراج الضرس فى البيت

1. شطف المياه المالحة
 يمكن أن يعزز أيضًا التئام الجروح وصحة اللثة للتخفيف المؤقت لألم الأسنان فقط اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام العادي مع نصف كوب من ماء الصنبور الدافئ واشطفىى فمك بالماء المالح. حاولى أن تمضمضى به داخل فمك لمدة دقيقتين على الأقل.

2. صودا الخبز

تعد صودا الخبز ممتازة لإزالة البلاك في الفم. كما أن لها خصائص مضادة للجراثيم فقط اخلطي نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء ورشة ملح واغسلى المزيج في فمك لمدة تصل إلى خمس دقائق ثم ابصقيه ، وكررى حتى الانتهاء من الخليط ويمكنك تكرار ذلك مرتين يوميًا.

3. زيت الأوريجانو الأساسي

زيت الأوريجانو مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة. قد يساعد في تقليل تورم وألم الأسنان الخاملة فقط ضعى بضع قطرات من هذا الخليط على كرة قطنية أو ممسحة وضعى الكرة القطنية على المنطقة المصابة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم قومى بإزالة كرة القطن أو المسحة. اتركي المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم اشطفيه.

4. الثوم

الثوم علاج طبيعي آخر له تاريخ قديم في العديد من الاستخدامات العلاجية المفيدة ، بما في ذلك كمدير للألم وقاتل للبكتيريا فقط اصنعى عجينة بسحق فص ثوم طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

5. البصل
اصنعى عجينة بسحق البصل  طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

المراجع webmd


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