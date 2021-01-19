علاج انتفاخ الخد بسبب الخراج.. وأبرز أعراضه

انتفاخ الخد بسبب الخراج في الاسنان بعض العقاقير الطبية وفي مقدمتها المضاد الحيوي.

عند خلع الأسنان فى حالة وجود خراج لا تقع فقط ضحية فقدان أحد الأسنان دون سبب بل قد تتطور المشكلة معك للأسوأ ففي بعض الحالات يزال الخراج موجودا في الفك ويسبب آلاما متعددة حتى بعد خلع السن المصاب، ويمكن علاج