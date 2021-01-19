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مرأة

علاج انتفاخ الخد بسبب الخراج.. وأبرز أعراضه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:40 م
علاج انتفاخ الخد
علاج انتفاخ الخد بسبب الخراج
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آية التيجي
هناك العديد من الأسباب وراء ورم اللثة منها والظاهرية والخفية في بعض الأوقات، الأمر الذي الذي يحتاج إلى علاج انتفاح الخد بسبب الخراج، وذلك للتخلص من الألم الناتج عنها، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق علاج انتفاخ الخد بسبب الخراج.

عند خلع الأسنان فى حالة وجود خراج لا تقع فقط ضحية فقدان أحد الأسنان دون سبب بل قد تتطور المشكلة معك للأسوأ ففي بعض الحالات يزال الخراج موجودا في الفك ويسبب آلاما متعددة حتى بعد خلع السن المصاب، ويمكن علاج انتفاخ الخد بسبب الخراج في الاسنان بعض العقاقير الطبية وفي مقدمتها المضاد الحيوي.

وتشمل أعراض وجود خراج في الفم ما يلي:

1- عدم تحمل الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة.

2- الحساسية عند الضغط أو المضغ .

3- ارتفاع فى درجة الحرارة.

4- تورم في الخد أو الوجه كله.

5- تضخم الغدد الليمفاوية فى الرقبة وأسفل الفك .

6- ألم حاد ومستمر وخفقان يمكن أن يشع في عظم الفك أو الرقبة أو الأذن.

7- وجود رائحة كريهة داخل الفم واحيانا مذاق سيئ .

8- صعوبة فى التنفس أو البلع.
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