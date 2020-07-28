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منوعات

بسبب خراج في الأسنان.. امرأة تفقد الذاكرة والقدرة على المشي بعد إصابة القلب والكبد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:03 ص
ألم الأسنان يصيب
ألم الأسنان يصيب امرأة بالشلل
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عزة عاطف
إهمال ألم الأسنان قد يؤدي إلى كارثة إذا لم تنتبه، فقد أمضت امرأة بريطانية 5 أشهر في المستشفى ورأت الموت بعينيها مرتين تقريبًا بعد أن تطور وجع الأسنان إلى عدوى أصابت دماغها.

تقول «ريبيكا دالتون» 35 سنة، إن شخصيتها "تغيرت بالكامل" وعانت من فقدان الذاكرة، ووجدت أنه من المستحيل السير بعد خروج ألم الأسنان العادي عن السيطرة.

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وتتبع الأطباء البكتيريا المسببة للعدوى في دماغها - والتي أثرت أيضًا على قلبها وكبدها - نتيجة لخراج الأسنان الصغير الذي اكتشفته في ديسمبر الماضي، فقد اعتقدت ريبيكا أنه تم علاجها بنجاح على يد طبيب أسنان في مارس من هذا العام لكنها أصبحت قلقة عندما بدأت تشعر بآلام غريبة. 

تقول: "اعتقدت أنني أعاني من انهيار عقلي"، وقد تم نقل ريبيكا من سنيث في شرق يوركشاير، إلى المستشفى في سكونثورب حيث أظهرت عمليات المسح أنها قد طورت نمو بكتيري في قلبها وكبدها ودماغها.  

كما فقدت قدرتها على المشي، وقد تم نقلها إلى قسم الأعصاب في مستشفى هال الملكي - وهي رحلة تقول بأنها لا تتذكرها جيدًا.

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