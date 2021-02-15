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تناول الثوم على الريق.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تناول الثوم على الريق من أكثر العادات المهمة التي يلجأ إليها كثيرون، يمكن أن يكون تناول الثوم النيء مع كوب من الماء كل يوم في الصباح مفيدًا حقًا لصحتك العامة.

يعتبر تناول الثوم علي الريق من أكثر الطرق استخدامًا في المطابخ الهندية على مر السنين، ولذلك فإن مزيج الثوم والماء مفيدًا لصحتك العامة.

كيفية تناول الثوم على الريق
تأكد من أن الثوم الذي تتناوله كل صباح طازج وهذه اول خطوة عن كيفية تناول الثوم علي الريق فلا تأكل الكثير منه لأنه يمكن أن يكون سلبيًا لجسمك. 

كما يجب ألا يأكل الأشخاص الذين لديهم حساسية من الثوم نيئًا. إذا أدى تناول الثوم النيء إلى الصداع أو الحمى ، فيرجى التوقف عن تناوله على الفور ولا تسأل اي شخص عن كيفية تناول الثوم علي الريق بكوب من الماء يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة تجنب تناول الثوم كل يوم علي الريق، إذا خضعت لأي علاج طبي ، فاستشر طبيبك قبل جعله جزءًا من نظامك الغذائي. 

أضرار الثوم على الريق
قد يكون هناك العديد من اضرار الثوم علي الريق وابرزها اضطراب النزيف ، وخاصة الثوم الطازج ، قد يزيد من خطر النزيف قد يطيل النزيف ويتداخل مع ضغط الدم. قد يخفض الثوم أيضًا مستويات السكر في الدم. توقف عن تناول الثوم قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.

كما انه احيانا يؤثر علي علية الهضم وهذه هي اشهر اضرار الثوم علي الريق، يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة ، وحرقان في الفم أو المعدة ، وحموضة المعدة ، والغازات ، والغثيان والقيء ورائحة الجسم والإسهال. غالبًا ما تكون هذه الآثار الجانبية أسوأ مع الثوم النيء. قد يزيد الثوم أيضًا من خطر النزيف. كانت هناك تقارير عن نزيف بعد الجراحة لدى الأشخاص الذين تناولوا الثوم. تم الإبلاغ عن الربو لدى الأشخاص الذين يتعاملون مع الثوم ، ومن المحتمل حدوث تفاعلات حساسية أخرى.

فوائد الثوم على الريق للرجال
يعد اهم  فوائد الثوم على الريق للرجال يمنع التهابات المسالك البولية والكلى ويزيد من الخصوبة عن الرجال ويساعد علي زيادة الحيوانات المنوية ولذلك اكدت الابحاث ان فوائد الثوم علي الريق للرجال لاتقتصر فقط علي المشاكل الجنسية ولكنه له فوائد عديدة في حل مشاكل الالتهابات بالجسم لانه يعد مضاد حيوي طبيعي .

فوائد الثوم على الريق للتخسيس
فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، ولكن حتى العادات الصحية الصغيرة يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في جعل رحلة إنقاص الوزن سريعة وسهلة بعض الشيء. هناك بعض الممارسات الغذائية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على نتائج أسرع مثل شرب الماء الدافئ في الصباح وكذلك قبل الوجبات، أو تناول وجبات خفيفة صحية ، وما إلى ذلك. إذا كنت شخصًا يريد إنقاص وزنك، فمن المحتمل أن تكون على دراية بهذه القليل من الحيل والعلاجات المنزلية لفقدان الوزن. ومع ذلك ، هناك علاج منزلي آخر أقل شهرة لفقدان الوزن، والذي لا يعرفه الكثير من مراقبي الوزن - تناول الثوم المنقوع في العسل على معدة فارغة. قد لا يبدو مزيج العسل والثوم فاتح للشهية، لكنه مفيد جدًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وتحسين صحتك العامة

في الواقع، الثوم النيء بالماء هو علاج منزلي شائع لعدد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة. هذا بسبب العديد من المعادن المفيدة والمركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في هذه الخضار الباهتة والنكهة التي تعزز النكهة.

يأتي تناول الثوم مع العسل أيضًا مع مجموعة من الفوائد الصحية الخاصة به ، إلى جانب فقدان الوزن:

يقوي المناعة
يحارب البرد والانفلونزا
يعطي دفعة للجهاز الهضمي
يزيل سموم الجسم
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