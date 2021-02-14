6 أسباب تجعلك تتناول الثوم كل يوم

كثير من الناس يحبون الثوم حيث إنه ليس مجرد إضافة لذيذة إلى كل وجبة تقريبًا ، ولكنه أيضًا رائع لصحتك. اكتشف لماذا تناول الثوم مفيد جدًا لك.
6 أسباب لتناول الثوم كل يوم
1. أسنان صحية
أظهرت الأبحاث أن الثوم قد يكون علاجًا بديلًا جيدًا في علاج التهاب اللثة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الثوم بطبيعته على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. وهذا ينطبق أيضًا على جميع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في فمك وربما تؤثر على صحتك.
2. الشعور المجرب
حاول إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي. أظهرت الأبحاث أن زيتًا معينًا من الثوم سيخفف العبء عن قلبك أثناء التمرين.
بالإضافة إلى ذلك ، قد تستمتع بمعرفة أن هذه كانت حقيقة معروفة في العصور القديمة أيضًا. كان الإغريق القدماء يصفون الثوم للرياضيين الأولمبيين (الأصليين) والأشخاص المشاركين في الأعمال البدنية الشاقة. هذا من شأنه أن العمل الشاق أخف قليلا.
3. خصائص مكافحة الشيخوخة
يبدو أن هناك دليلًا لائقًا على أن الثوم يمكن أن يعمل ضد "الإجهاد التأكسدي"وعملية الشيخوخة ، نحن نكبر لنبدو أكبر سنًا لأن أجسامنا تحول الطعام والأكسجين إلى طاقة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يكون جسمنا متحمسًا جدًا لهذه العملية ، ويدمر الخلايا الأخرى في هذه العملية. في المقابل ، تصبح بشرتنا مترهلة وأدمغتنا تصبح أبطأ. هذه هي عواقب "الإجهاد التأكسدي".
في هذه الحالات ، قد يكون الثوم إضافة مفيدة لنظامك الغذائي. تتسبب هذه العشبة ذات الرائحة الكريهة في زيادة إنتاج الجسم للمواد الموجودة في الدم والتي تتعارض مع الأكسدة المفرطة للخلايا في الجسم. تُعرف هذه المواد عمومًا بمضادات الأكسدة. بهذه الطريقة ، الثوم يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة الجسدية!
4. الثوم يجعلك أكثر جاذبية
قد يتعارض هذا مع غرائزك ، لكن هذا صحيح. بالطبع ، نحن جميعًا على دراية بتأثير الثوم على رائحة أنفاسك. لكن هل تعلم أن رائحة جسمك تتأثر أيضًا بالخضروات؟ أظهرت الأبحاث من عام 2016 أن تأثير الثوم على رائحة الجسم إيجابي في الغالب. وصف المشاركون في اختبار الشم روائح الأشخاص الذين تناولوا الثوم بأنها "أقل حدة" و "أكثر جاذبية". قد يكون هذا بسبب خصائص الثوم المضادة للميكروبات. البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة للعرق ينقصها الثوم في جسمك. انتبه: هذا يعمل بشكل أفضل عند تناول الثوم قبل يوم من موعدك. بالطبع لا ننصح بتناول الثوم على الفور .
5. الثوم الطازج لجهاز المناعة
حقيقة أن الثوم يمكن أن يساهم في صحتنا كانت معروفة، يُعرف النبات منذ قرون بخصائصه التي تعمل ضد البكتيريا والفيروسات والفطريات. للحصول على أفضل تعزيز لجهاز المناعة لديك ، يجب أن تأكل الثوم نيئًا. عند تقطيع أو سحق الثوم ، فإنه يطلق مادة "الأليسين". هذه المادة لها فوائد كثيرة على صحتك ، ولكن عند تسخين الثوم ، ستفقد الغالبية العظمى من الأليسين.
6. الثوم ضد ارتفاع ضغط الدم
نحن جميعًا على دراية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم. نواصل أيضًا معرفة المزيد حول الدور الذي يلعبه الكوليسترول لهذا السبب ، ستسمع كثيرًا في الوقت الحاضر عن المنتجات التي تدعي أنها تخفض نسبة الكوليسترول لديك.
الثوم أيضًا هو أحد تلك المنتجات. أظهرت دراسات متعددة أن تناول الثوم يوميًا سيكون له آثار طويلة المدى في خفض نسبة الكوليسترول لديك. بالطبع ، إذا كنت تتعامل مع أي مرض في القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع في مستويات الكوليسترول ، فيجب عليك دائمًا الحصول على نصيحة طبيب متخصص. قد يؤثر الثوم على النتيجة ككل ، لكنه ليس علاجًا للجميع!