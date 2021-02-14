6 أسباب تجعلك تتناول الثوم كل يوم

6 أسباب لتناول الثوم كل يوم





1. أسنان صحية

أظهرت الأبحاث أن الثوم قد يكون علاجًا بديلًا جيدًا في علاج التهاب اللثة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الثوم بطبيعته على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. وهذا ينطبق أيضًا على جميع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في فمك وربما تؤثر على صحتك.









2. الشعور المجرب

حاول إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي. أظهرت الأبحاث أن زيتًا معينًا من الثوم سيخفف العبء عن قلبك أثناء التمرين.









بالإضافة إلى ذلك ، قد تستمتع بمعرفة أن هذه كانت حقيقة معروفة في العصور القديمة أيضًا. كان الإغريق القدماء يصفون الثوم للرياضيين الأولمبيين (الأصليين) والأشخاص المشاركين في الأعمال البدنية الشاقة. هذا من شأنه أن العمل الشاق أخف قليلا.









3. خصائص مكافحة الشيخوخة

يبدو أن هناك دليلًا لائقًا على أن الثوم يمكن أن يعمل ضد "الإجهاد التأكسدي"وعملية الشيخوخة ، نحن نكبر لنبدو أكبر سنًا لأن أجسامنا تحول الطعام والأكسجين إلى طاقة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يكون جسمنا متحمسًا جدًا لهذه العملية ، ويدمر الخلايا الأخرى في هذه العملية. في المقابل ، تصبح بشرتنا مترهلة وأدمغتنا تصبح أبطأ. هذه هي عواقب "الإجهاد التأكسدي".









في هذه الحالات ، قد يكون الثوم إضافة مفيدة لنظامك الغذائي. تتسبب هذه العشبة ذات الرائحة الكريهة في زيادة إنتاج الجسم للمواد الموجودة في الدم والتي تتعارض مع الأكسدة المفرطة للخلايا في الجسم. تُعرف هذه المواد عمومًا بمضادات الأكسدة. بهذه الطريقة ، الثوم يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة الجسدية!