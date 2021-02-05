كيفية تناول الثوم على الريق.. وطرق تجنب أضراره

يمكنك أن تستهلك الثوم بعدة طرق عندما تكون على معدة فارغة، وإليك بعضًا منها.





سحق الثوم وتناوله نيئا قبل الإفطار

اقطع قطع الثوم واصنع الشاي معها واشربه مع الفطور

تناول قرونًا كاملة من الثوم نيئًا كوجبات خفيفة

اقلي الثوم بالزبدة واخلطيها مع عجة البيض

يُضاف الثوم الطازج المقطّع إلى الصلصات وتناوله مع السندويتشات .





1. هل آمن تناول الثوم على معدة فارغة يوميًا؟





واما عن كيفية تناول الثوم على الريق فنعم يمكن استهلاكه ولكن بكميات صغيرة ؛ حيث ان الثوم عنصر رائع للاستهلاك اليومي، سواء كان مطبوخًا أو نيئًا، فالثوم آمن لجسمك وله العديد من العناصر المعززة لجهاز المناعة، ولكن يجب تناول من حبتين إلى ثلاث حبات لأن تناول الكثير من الطعام يمكن أن يسبب الإمساك ومشاكل في ضغط الدم ويمكن أن يسبب حرقة في المعدة .





2. كم يجب أن أتناول الثوم على معدة فارغة ؟





وعن كيفية تناول الثوم على الريق فيمكن تناول الثوم بناءً على احتياجاتك الغذائية العامة. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه يجب أن تستهلك 3 حبات من الثوم على الأكثر لكل وجبة إذا كانت نيئة. يمكن أن يزيد هذا إلى فص ثوم كامل إذا تم طهيه.



