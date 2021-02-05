ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيفية تناول الثوم على الريق.. وطرق تجنب أضراره

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:02 م
كيفية تناول الثوم
كيفية تناول الثوم على الريق
Advertisements
آية التيجي
 يعمل الثوم كـ مضاد حيوي طبيعي إذا تم تناوله قبل الإفطار مباشرة ، يعمل كمرشح طبيعي وصحي لمعدتك، ولكن يبقى السؤال كيفية تناول الثوم على الريق، وذلك للاستفادة من خصائصه.

ومن اهم فوائد تناول الثوم على الريق انه يساهم في التخفيف من ارتفاع ضغط الدم ، ويعالج مشاكل المعدة ، ويعالج مشاكل الأعصاب ، ويعالج السل ، ويقلل من مستوى الكولسترول السيئ في الدم ، ويقوي جهاز المناعة ، ويخفض ضغط الدم ، ويزيل السموم من الدم بكفاءة، وفيما يلي سنقوم بذكر كيفية تناول الثوم على الريق .


يمكنك أن تستهلك الثوم بعدة طرق عندما تكون على معدة فارغة، وإليك بعضًا منها.

سحق الثوم وتناوله نيئا قبل الإفطار
اقطع قطع الثوم واصنع الشاي معها واشربه مع الفطور
تناول قرونًا كاملة من الثوم نيئًا كوجبات خفيفة
اقلي الثوم بالزبدة واخلطيها مع عجة البيض
يُضاف الثوم الطازج المقطّع إلى الصلصات وتناوله مع السندويتشات .

1. هل آمن تناول الثوم على معدة فارغة يوميًا؟

واما عن كيفية تناول الثوم على الريق فنعم يمكن  استهلاكه ولكن بكميات صغيرة ؛ حيث ان الثوم عنصر رائع للاستهلاك اليومي، سواء كان مطبوخًا أو نيئًا، فالثوم آمن لجسمك وله العديد من العناصر المعززة لجهاز المناعة، ولكن يجب تناول من حبتين إلى ثلاث حبات لأن تناول الكثير من الطعام يمكن أن يسبب الإمساك ومشاكل في ضغط الدم ويمكن أن يسبب حرقة في المعدة .

2. كم يجب أن أتناول الثوم على معدة فارغة ؟

وعن كيفية تناول الثوم على الريق فيمكن تناول الثوم بناءً على احتياجاتك الغذائية العامة. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه يجب أن تستهلك 3 حبات من الثوم على الأكثر لكل وجبة إذا كانت نيئة. يمكن أن يزيد هذا إلى فص ثوم كامل إذا تم طهيه.

وتذكر أن الثوم لا يجب أن يكون معتمد بشكل رئيسي داخل نظامك الغذائي؛ حيث ان وجود خطة تغذية متوازنة أمر ضروري لذا يمكن إدخال الثوم في أطباقك ونظامك الغذائي. ولا يمكن استهلاك الثوم بأن يحل محل أي شكل من أشكال الأدوية إذا كنت تتناول دواء، لذا فيرجى اتباع تعليمات طبيبك، وذلك لأن الثوم هو ببساطة مكمل غذائي يمكنه تعزيز وظائف الدواء والجسم بشكل كبير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بجوانب مختلفة.. فوائد الثوم على الريق للتخسيس

فوائد الثوم على الريق للرجال .. أبرزها تحسين معدل ضغط الدم

فوائد غير متوقعة للثوم أبرزها جاذبية الرجال والتخسيس

مخاطره كبيرة بدون إفطار| 7 حقائق غير صحية من تناول النسكافيه

للكلى والمعدة.. أضرار تناول زيت الزيتون على الريق

أبرزها علاج القولون.. فوائد صحية مذهلة لتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق

ترشيحاتنا

فارس الدراما العربية...أشرف زكي ينعي الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

وليد شعبان يكشف أخطاء حكم مباراة الأهلي والدحيل القطرى

تصل لـ600 جنيه.. قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

تعرف على مطالب عزت العلايلي من البرلمان قبل رحيله

خلي بالك.. سجن وغرامة لـ 10 آلاف جنيه حال تأجيرك لعقار دون إخطار الشرطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة