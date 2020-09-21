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مرأة

لعلاج أكثر من مرض.. فوائد ماء الثوم المنقوع لن تصدقيها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

فوائد عديدة لتناول كوب من منقوع ماء الثوم  لصحتك وجمالك  خاصة أن الثوم يحتوي على مركبات ذات خصائص طبية قوية ناتجة عن مركبات الكبريت التي تتكون عندما يتم تقطيع فص ثوم أو سحقه أو مضغه.. إليك فوائد ماء الثوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

غنى بالفيتامينات

يعد الثوم منخفض السعرات الحرارية وغني  بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز. كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من العديد من العناصر الغذائية الأخرى.

رفع المناعه ومحاربة الأنفلونزا

على الجانب الأخر يقاوم الثوم نزلات البرد كما أن الثوم يحتوى على مكملات تعزز وظيفة جهاز المناعة وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

خفض ضغط الدم

وتعد أبرز فوائد منقوع ماء الثوم المغلى فائدته أيضا فى خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مسببات الوفاة في العالم.

محاربة الشيخوخة

بعيدا عن فائدته للصحة يعد أبرز فوائد ماء الثوم للبشرة إنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب  الجذور الحرة وتساهم في عملية الشيخوخة.

خفض الكوليسترول

وثبت أن الجرعات العالية من مكملات الثوم تزيد من إنزيمات مضادات الأكسدة  وكذلك تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وقد تقلل التأثيرات المشتركة لخفض الكوليسترول وضغط الدم .
 
التخلص من فراغات الشعر

فوائد ماء الثوم للشعر عديدة فهو يساعد على نمو الشعر من الجذور حتى الأطراف ويساعد على إطالة الشعر ومنحه اللمعان.


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