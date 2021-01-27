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توك شو

ماذا تعرف عن فوائد الشاي الأخضر للشعر؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:49 م
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر
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إبراهيم القادري
عرضت قناة "العربية"، فيديو، يوضح فوائد شرب الشاي الأخضر، وان شربه بانتظام مفيد للشعر، حيث اكد مختصون في التغذية انه غني بمضادات الاكسدة التي تمنع بعض الهرمونات في الجسم من بدء تساقط الشعر مبكرا .

ويمكن الحصول على الكريمات الموضعية التي تحتوي egcg، وهو مستخلص من الشاي الاخضر، لفروة الراس، لثلاثة مشاركين يعانون من الثعلبة، وبعد 4 أربعة أيام شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر .

وأوضح الفيديو أن مستخلص egcg متواجد بكثرة في الشاي الأخضر، والذى بدوره يعمل على تحفيز بصيلات الشعر ويمنع تلف خلايا الجلد في فروة الرأس.
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