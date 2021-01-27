ماذا تعرف عن فوائد الشاي الأخضر للشعر؟

، فيديو ، يوضح فوائد شرب الشاي الأخضر ، وان شربه بانتظام مفيد للشعر، حيث اكد مختصون في التغذية انه غني بمضادات الاكسدة التي تمنع بعض الهرمونات في الجسم من بدء تساقط الشعر مبكرا . عرضت قناة "العربية"





ويمكن الحصول على الكريمات الموضعية التي تحتوي egcg ، وهو مستخلص من الشاي الاخضر ، لفروة الراس ، لثلاثة مشاركين يعانون من الثعلبة ، وبعد 4 أربعة أيام شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر .



