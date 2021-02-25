ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محمود الشحات أنور: حاشا لله أن أقول رأيت الله .. والكلام مقتضب من سياقه

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:56 م
محمود الششحات انور
محمود الششحات انور
Advertisements
محمود ضاحي
نفى الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير حديثه بأنه رأى الله، مؤكدا أن هذا أمر غير صحيح بالمرة، وحاشا لله أن نقول مثل هذا الكلام، فالقصة مقتضبة من سياقها.


وأوضح الشحات في تصريحات لـ صدى البلد أن ما ذكرته في ندوتي بأحد المواقع الإخبارية ما يلي: كنت فى فترة قررت أن أتفرغ شهرًا كاملًا لله فقط فلم أخرج من المنزل لأى عمل ومكثت أقرأ القرآن الكريم وأصلى وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء، وفى ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور "يونس وهود ويوسف" كاملة، فرأيت فى المنام شخصا كأنه رسول من الله يطلب منى أن أصعد معه إلى السماء واستيقظت، وهذا ما ذكرته في الندوة.


وأشار إلى أن الرؤيا فسرها لي البعض بأنها مكانة طيبة عند ملك الملك ، وأنها دليل على محبة الله لعبده الفقير.


وطالب محمود الشحات أنور متابعيه ومحبيه بعدم الالتفات لمثل الشائعات أو التقول بأمور ليست صحيحة، لأننا أزهري ودرست العقيدة والتفسير والحديث وجميع العلوم الشرعية ،  بأروقة الأزهر الشريف ولا أستطيع التجرؤ على الله بمثل هذه الأقاويل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد الباز يعتذر لـ الشيخ محمود الشحات ووالده .. فيديو

«احيي قلوبنا يا أخي».. أحد الحضور لم يتمالك نفسه أمام محمود الشحات أنور.. فيديو

وفاة كرم زهدي رئيس شورى الجماعة الإسلامية

محمود التهامي: لن أكون منافساً لوالدي.. فيديو

نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للتحقيق

أحمد كريمة عن رؤيا الشحات أنور: لا نملك إلا التصديق لأنها من «حافظ لكتاب الله»

ترشيحاتنا

لماذا تخلى مبارك عن السلطة.. شاهد ماذا قال قبل الوفاة؟

الجماهير ترفض ظهوره بشدة.. هاشتاج "عمرو الجنايني بره الزمالك" يتصدر تويتر

إغلاق قناة مكسبي.. تفاصيل

أخبار الرياضة| غضب عارم في الأهلي.. واتحاد الكرة يعلن موعد القمة

خيانة في ليلة الزفاف.. عريس يكتشف سرا صادما عن عروسه ووالده

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الفقر لـ ملكة المسرح.. بديعة مصابني سورية تزعمت الرقص في مصر 30 سنة

في 5 دقائق .. علماء يكتشفون 3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق

قتل جارته وطهى قلبها مع البطاطا .. قصة جريمة بشعة بسبب مرض القاتل