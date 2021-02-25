منطقة صناعية.. وفد مصري يزور بغداد وبيان مهم لمجلس الوزراء العراقي





أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بشأن الزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري للعراق.





وذكر المكتب في بيانه قائلا : استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب".





واشار الكاظمي وفقا للبيان، الي أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنًا أساسيًا في تدعيم الاستقرار والتكامل الاقتصادي البيني، فضلًا عن أهمية الروابط الإقتصادية العميقة التي تربط البلدين".





وطالب رئيس مجلس الوزراء العراقي بحسب البيان، بضرورة تسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على انشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري".





وتابع البيان، "كما شهد اللقاء البحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية والاستثمار فيها".



