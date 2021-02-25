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أخبار العالم

منطقة صناعية.. وفد مصري يزور بغداد وبيان مهم لمجلس الوزراء العراقي

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:04 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بشأن الزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري للعراق. 

وذكر المكتب في بيانه قائلا : استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب".  

واشار الكاظمي وفقا للبيان، الي أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنًا أساسيًا في تدعيم الاستقرار والتكامل الاقتصادي البيني، فضلًا عن أهمية الروابط الإقتصادية العميقة التي تربط البلدين".  

وطالب رئيس مجلس الوزراء العراقي  بحسب البيان، بضرورة تسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على انشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري".  

وتابع البيان، "كما شهد اللقاء البحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية والاستثمار فيها".  

وختم مجلس الوزراء العراقي بيانه مشيرا لتأكيد   رئيس الوفد المصري لرئيس الوزراء، تطلّع الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، للتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الإقتصاديين، وبما فيه من تنمية مستدامة للبلدين الشقيقين. 
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