طبيب بألمانيا: حالة الاسترخاء من الأطقم الطبية زادت من إصابات كورونا

قال الدكتور عبد الرحمن قزاز رئيس قسم الجراحة بأحد المستشفيات الألمانية إن ألمانيا تعاملت بشكل جدي خلال الموجة الاولى من فيروس كورونا، والأطباء تعاملوا بأقصى درجات الحذر وكان هناك تعامل بجدية مع المرض.





وأضاف قزاز خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه كان هناك نوع من السيطرة على المرض، وبعد ذلك كان هناك حالة من الإسترخاء واللامبالاه خاصة من الاطقم الطبية.



