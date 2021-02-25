طبيب بألمانيا: حالة الاسترخاء من الأطقم الطبية زادت من إصابات كورونا

قال الدكتور عبد الرحمن قزاز رئيس قسم الجراحة بأحد المستشفيات الألمانية إن ألمانيا تعاملت بشكل جدي خلال الموجة الاولى من فيروس كورونا، والأطباء تعاملوا بأقصى درجات الحذر وكان هناك تعامل بجدية مع المرض.
وأضاف قزاز خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه كان هناك نوع من السيطرة على المرض، وبعد ذلك كان هناك حالة من الإسترخاء واللامبالاه خاصة من الاطقم الطبية.
وأعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأول، أن ألمانيا تشهد الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن ميركل أدلت بهذا التصريح خلال كلمتها أمام الحزب المحافظ في البرلمان الألماني "البوندستاج".
وكان معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، المعني بمتابعة جائحة كورونا في ألمانيا، أعلن في وقت سابق من الويم ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 68,318 حالة وفاة، عقب تسجيل 415 حالة وفاة جديدة.