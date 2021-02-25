نائب: الحبس 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة إضرار الأدوية بالإنسان والحيوان

حذر محمود قاسم عضو مجلس النواب من خطورة استمرار وتفشى ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعبر بعض القنوات الفضائية المشبوهة إضافة إلى وجود صيدليات على الأرصفة تبيع بعض الأدوية دون أى رقيب عليها.





وتساءل "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلا: لماذا تصمت الحكومة أمام هذه الظاهرة الخطيرة التى تضرب صناعات الدواء المصرى فى مقتل خاصة مع تفشى ظاهرة بيع الأدوية المستوردة عبر صيدليات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية.





وطلب من الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظواهر السلبية، خاصة أن هناك لجنة تتكون من وزارات التموين والداخلية والعدل والصحة ونقابات الإعلاميين والصيادلة والأطباء وحماية المستهلك تختص بإصدار موافقة على نشر الإعلانات إلا أن ذلك الأمر لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.





وقال محمود قاسم إن مواجهة هذه الظواهر لا يحتاج إلى أى تشريعات جديدة وإنما تطبيق القوانين الحالية خاصة أن بها عقوبات رادعة فهى لا تقل عن شهر حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن العقوبة للمعلن والمكان المعلن فيه وإذا ثبت أن المنتج يتسبب بضرر للإنسان أو للحيوان فتصل الغرامة لـ500 ألف والحبس بحد أقصى 7 سنوات.





وأضاف أنه على سبيل المثال هناك منتج يسمى "ابليكس" يدعون أنه للتخسيس وحذرت منه وزارة الصحة لأضراره الجسيمة على صحة المواطنين إلا أن هناك قنوات فضائية مغمورة لا تزال تقوم ببث إعلان هذا المنتج وللأسف الشديد هناك فنان كبير يظهر فى الإعلان من أجل الترويج لهذا المنتج الضار بصحة المواطنين.