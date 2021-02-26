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اقتصاد

من المسئول عن سداد ضرائب عقود بيع الوحدات السكنية؟.. مصلحة الضرائب تجيب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
قال مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية، إن الأثر الضريبي المفروض علي التصرفات العقارية في عقود بيع العقارات ضمن ضرائب الدخل .
اكد المسئول في تصريحات لـ صدي البلد ، أن عبء ضريبة التصرفات العقارية مقدر بنحو ,2.5%من قيمة ثمن الوحدة أو العقار المخصص للبيع والمثبت في العقد .

ارجع المسئول ذلك إلي أن حيازة العقار بموجب القانون تكون للمشتري مقابل التصرف بدفع ثمن ما تم شراؤه للبائع والذي بدوره حصل علي مقابل مالي نظير عملية البيع.

أشار إلي أن البائع قد دخل الي ذمته المالية دخلا خاضع للضريبة باعتباره نشاطا تجاريا خاضع للربح أو الإيراد وبناء عليه يكون البائع ملتزم بموجب قانون الدخل برد 2.5%من قيمة عقد البيع الخزانة العامة.



 وتسعي الحكومة لتحصيل إيرادات ضريبية من الممتلكات بما في ذلك الأراضي والعقارات بقيمة تصل لـ 70.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بعد أن نجحت في تحصيل 69.531مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وبحسب تقارير حكومية فإن الحكومة قامت بتحصيل 688 مليون جنيه من ضرائب التصرفات العقارية إذ تستهدف تحصيل نحو 1.03 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بالاضافة لتحصيل نحو 339 مليون جنيه من ضرائب الملاهي  بنهاية العام المالي الجاري بعد ان حصلت فعليا نحو 291 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وتستحوذ التصرفات العقارية في الموازنة كنشاط ايرادي علي نسبة ما لا يجاوز 0.11%من حجم الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة والمقدرة بنحو 964.8مليار جنيه في العام المالي الجاري ، بما يبلغ 74.21%من جملة الإيرادات العامة بالموازنة.
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