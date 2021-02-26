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وزير الشباب والرياضة يكشف كواليس اجتماعه مع الرئيس السيسي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:48 ص
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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إسراء صبري
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اجتماع اليوم مع الرئيس السيسي شهد توجيهات ومراجعة شاملة للرؤى والإستراتيجيات، قائلا: "تشرفت بهذا الاجتماع مع فخامة الرئيس".

وأكمل "صبحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، الرئيس وجه على كل ما يساهم في خدمة البلاد، وعليه عرضنا على الرئيس تحديث استراتيجية الرياضة المصرية التي تتم بالتناسق مع وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية.

واسترسل: استعرضنا محاور تحديث استراتيجية الرياضة على مستوياتها المختلفة سواء المجتمعي او قطاع التنمية والحوكمة او البطولة، وعليه شدد الرئيس السيسي على استضافة مصر لأحداث الكبرى ورعاية الرياضيين والألعاب الفردية.

وأضاف، الوزارة تقوم باستكمال الاستراتيجية الوطنية للشباب المصري، معقبا: نحن في مرحلة المقابلات والدراسة الميدانية وتطبيق الإستبيان.

وأشار إلى أن المقابلات والدراسة الميدانية سيتم ربطها نتائج استمارات الاستبيان بدراسة بمعاملات إحصائية، وذلك ضمن محاور تحديث استراتيجية الرياضة والشباب في مصر.

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