معهد باستور الفرنسي يحصل على جهاز يكشف الطفرات المختلفة لفيروس كورونا.. تفاصيل

حصل معهد باستور الفرنسي على جهاز المراقبة "الجينومية "الذى يكشف ويرصد الطفرات المختلفة لفيروس كورونا ،وفقًا لتقرير بثته قناة فرانس ٢٤.





وأضاف أحد العاملين بالمعهد أن التسلسل الجيني الذى يعتمد عليه جهاز المراقبة " الجينومية" سيسمح لنا بالكشف على السلالات المختلفة للفيروس والرد عليها ،وأيضًا دراسة السلالات والتغيرات التى تحدث للفيروس.





وأشار التقرير إلى أن معهد باستور يسعى لرفع معدل التسلسل الجيني من ٨٠٠ إلى ١٥٠٠ تسلسل اسبوعيًا، مضيفًا أنه يصل ١٠٠ عينة من الفيروس للمعهد لاختبارها على الجهاز وبعد ٥ أيام تنشر النتائج على قاعدة البيانات بهدف مقارنتها مع السلالات الأخرى.



