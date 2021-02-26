ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معهد باستور الفرنسي يحصل على جهاز يكشف الطفرات المختلفة لفيروس كورونا.. تفاصيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:31 ص
معهد باستور الفرنسي
معهد باستور الفرنسي
Advertisements
ندى عبد العزيز
حصل معهد باستور الفرنسي على جهاز المراقبة "الجينومية "الذى يكشف ويرصد الطفرات المختلفة لفيروس كورونا ،وفقًا لتقرير بثته قناة فرانس ٢٤.

وأضاف أحد العاملين بالمعهد أن التسلسل الجيني الذى يعتمد عليه جهاز المراقبة " الجينومية" سيسمح لنا بالكشف على السلالات المختلفة للفيروس والرد عليها ،وأيضًا دراسة السلالات والتغيرات التى تحدث للفيروس.

وأشار التقرير إلى أن معهد باستور يسعى لرفع معدل التسلسل الجيني من ٨٠٠ إلى ١٥٠٠ تسلسل اسبوعيًا، مضيفًا أنه يصل ١٠٠ عينة من الفيروس للمعهد لاختبارها على الجهاز وبعد ٥ أيام تنشر النتائج على قاعدة البيانات بهدف مقارنتها مع السلالات الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن التسلسل الجينى يعد أهم العوامل الاساسية  التى تساعد فى التعرف على أى سلالات أو طفرات جديدة للفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل أعراض فيروس كورونا تغيرت في السلالات الجديدة ؟.. دراسة تجيب

أخبار التوك شو.. حسام حسني يكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر.. ووزير الرياضة يكشف موعد إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم

العالم يظلم بريطانيا.. سلالة كورونا الجديدة نشأت في أمريكا.. وبيونتيك تكشف عن 9 طفرات جديدة للفيروس.. وتصرح: فاعلية لقاح كورونا ضد التحور الجديد غير أكيدة

السلالة الجديدة لفيروس كورونا لديها آلية تصحيح ذاتي.. شاهد

السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصل إلى أمريكا

بعد ظهور سلالات جديدة.. كيفية وأسباب حدوث الطفرات في فيروس كورونا

ترشيحاتنا

المدير الفني لبيراميدز يطلب 30 مليون جنيه لفسخ عقده مع الفريق

ظنته يخونها.. سيدة تتفاجئ بهدية زوجها لها في ذكرى زواجهم

الزمالك يقرر بيع محمد عواد عقب الصورة المسيئة.. تفاصيل

منشط جنسي أقوى من الفياجرا.. حصان البحر فوائد علاجية تفوق الخيال والكيلو بـ 700 جنيه

قرار جديد من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لـ حسين عبد الغني في أزمة التمييز العنصري

تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بايدن والملك سلمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ليلى علوي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

تجاهلت اتصالاته.. متهور ينهي حياة عشيقته وصديقتها بطلقات نارية

مراهق مهووس يقتل منافسته في لعبة فيديو ويعترف بجريمته عبر الإنترنت