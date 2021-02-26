مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الدوري الاسباني والدوري الألماني
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ليفانتي X أتلتيك بيلباو - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت - 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين X نيس -9:30 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري البورسعيدي X سيراميكا - 5:00 مساء - on sport
مواعيد مباريات الدورى الاماراتي
النصر X حتا - 3:30 عصرا
بني ياس X عجمان - 3:30 عصرا
شباب الأهلي دبي X خورفكان - 6:15 مساء
الشارقة X الجزيرة - 6:15 مساء