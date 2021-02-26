مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الدوري الاسباني والدوري الألماني





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



