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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الدوري الاسباني والدوري الألماني 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 
ليفانتي X أتلتيك بيلباو - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت  - 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 
 
رين  X  نيس -9:30 مساء - beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
المصري البورسعيدي X سيراميكا - 5:00 مساء -  on sport   


مواعيد مباريات الدورى الاماراتي
 
النصر X   حتا - 3:30 عصرا

بني ياس X عجمان - 3:30 عصرا

شباب الأهلي دبي X خورفكان - 6:15 مساء

الشارقة X الجزيرة - 6:15  مساء
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