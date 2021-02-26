ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحيا مصر: نور حياة استهدفت مليونا و60 ألف شخص

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:01 ص
نور حياة
نور حياة
Advertisements
البهي عمرو
قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق كل يوم يكبر، وذلك لآن الجميع يدعم الصندوق، وأنه فى النهاية يصب مصلحة المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال المبادرات التى تتم.

ولفت إلى أن قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة تجري الكشف الطبي على مواطنى 5 محافظات، وأنه تم توفير 195 ألف نظارة، وتم الكشف على مليون و 66 ألف شخص.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "نور حياة" في يناير 2019 وبدأ العمل الفعلي في فبراير 2019، وطوال الفترة الماضية تم الوصول إلى 19 محافظة من خلال المستشفيات المشتركة منها التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة
ولفت إلى أن الصندوق رصد مليار جنيه لهذه المبادرة، لمكافحة مسببات ضعف الإبصار.

وكشف أن كل ما هو يقدم من خلال صندوق تحيا مصر بشكل مجانى موجه للفئات الأولى بالرعاية ويتم التعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف وفى حالة التأكد لاستحقاق الحالة يتم رصدها وحصرها وتقسيمها على عدد قوافل والتى تعمل كل خميس وجمعة لاستقبال أكبر عدد على مستوى المحافظات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من مشروعاته ومبادراته| "تحيا مصر" مفتاح حل الأزمات.. رصد 100 مليون جنيه لمجابهة السيول

في الشرقية والمنيا والمنوفية ودمياط.. قوافل «نور حياة» تواصل فحص عيون المصريين

15 ألف عملية جراحية.. تحيا مصر: مليون و60 ألف مستفيد من مبادرة نور حياة

مبادرة نور حياة: أجرينا أكثر من 15 ألف عملية مياه بيضاء

قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» تجري الكشف الطبي على مواطني 5 محافظات

ترشيحاتنا

مسلمة وخريجة هارفرد ومستشارة سابقة لأوباما.. سيدة محجبة تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها في مؤتمر للبيت الأبيض

مراهق مهووس يقتل منافسته في لعبة فيديو ويعترف بجريمته عبر الإنترنت

رحيل اللاعبين.. حمادة صدقي يكشف سر تدهور نتائج الفريق في الدوري

17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا

احذر.. الطريق الدائري الأوسطي مغلق بالجيزة لمدة ٢٥ يوما.. اعرف البدائل

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2021 في السوق المصري.. صور

أنت اللي هتغني يا منعم.. أشهر سيارة رافقت العندليب في شارع الحب.. صور