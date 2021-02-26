تحيا مصر: نور حياة استهدفت مليونا و60 ألف شخص

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق كل يوم يكبر، وذلك لآن الجميع يدعم الصندوق، وأنه فى النهاية يصب مصلحة المواطن.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال المبادرات التى تتم.





ولفت إلى أن قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة تجري الكشف الطبي على مواطنى 5 محافظات، وأنه تم توفير 195 ألف نظارة، وتم الكشف على مليون و 66 ألف شخص.





وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "نور حياة" في يناير 2019 وبدأ العمل الفعلي في فبراير 2019، وطوال الفترة الماضية تم الوصول إلى 19 محافظة من خلال المستشفيات المشتركة منها التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة

ولفت إلى أن الصندوق رصد مليار جنيه لهذه المبادرة، لمكافحة مسببات ضعف الإبصار.





وكشف أن كل ما هو يقدم من خلال صندوق تحيا مصر بشكل مجانى موجه للفئات الأولى بالرعاية ويتم التعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف وفى حالة التأكد لاستحقاق الحالة يتم رصدها وحصرها وتقسيمها على عدد قوافل والتى تعمل كل خميس وجمعة لاستقبال أكبر عدد على مستوى المحافظات.



