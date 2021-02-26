الأول فى عهد بايدن..قصف أمريكي يستهدف مناطق ميليشيات إيران داخل سوريا..البنتاجون: سنحمي جنودنا ولجأنا لأقل الخيارات عدوانية.. روسيا: تصعيد الخطير

المرصد السوري: 17 قتيلا فى قصف أمريكي على مناطق للميليشيات الإيرانية داخل سوريا

البنتاجون :أسقطنا سبع قنابل زنة 500 رطل على مجموعة صغيرة من المباني

وزيرالدفاع الأمريكي: واثقون من أن الهدف تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل.





شنت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم غارات جوية في شرق سوريا، استهدفت خلالها مباني وصفها بيان للبنتاجون بأنها تابعة لـميليشيات موالية لإيران، متورطة فى الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وحلفائهم في العراق.





وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أكد بيان لـ البنتاجون، إن الرئيس بايدن أذن بالضربات ردًا على الهجمات الصاروخية في العراق والتهديدات المستمرة لأفراد القوات الأميركية والتحالف هناك.





وبحسب مسؤولون أميركيون فقد عرض البنتاغون مجموعات أكبر من الأهداف، لكن بايدن وافق على خيار أقل عدوانية.





وكان هجوم صاروخي قد استهدف في 15 من شهر فبراير الجاري مطار أربيل باقليم كوردستان ما أدي لمقتل متعاقد فلبيني مع التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، وإصابة ستة آخرين، من بينهم جندي من الحرس الوطني في لويزيانا وأربعة متعاقدين أميركيين.





وقال مسؤولون أميريكيون إن الضربات كانت محسوبة بدقة حيث أسقطت سبع قنابل زنة 500 رطل على مجموعة صغيرة من المباني، عند معبر غير رسمي على الحدود السورية العراقية تستخدم لتهريب الأسلحة والمقاتلين، ودمرت على وجه التحديد عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من قوات الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.





وبحسب بيان البنتاجون فإنه تم تنفيذ هذا الرد العسكري المتناسب مع الإجراءات الدبلوماسية، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف مشيرا إلي ان العملية ترسل رسالة لا لبس فيها أن الرئيس بايدن سيعمل على حماية الأفراد الأميركيين والتحالف.









من جانبه علق وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، على غارة قواته في سوريا، مؤكدا أننا واثقون من أن الهدف تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل.





وتابع وزير الدفاع الأميركي بحسب "العربية" قلنا مرارًا إننا سنرد وفق جدول زمني ، كاشفا أنه نصح الرئيس بالعملية.









وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا لوكالة رويترز، الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا بعد موافقة الرئيس الأميركي، جو بايدن.





وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 عنصرا مواليا لإيران في غارات جوية أميركية استهدفت الليلة الماضية منشآت لميليشيات مدعومة من إيران في شرق سوريا.





وفى أول تعليق روسي على العملية، ندد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف اليوم بالاعتداء الأمريكي على منطقة الحدود العراقية السورية، مشددًا على أنه “غير قانوني ويشكل قصفا لأراضي دولة ذات سيادة”.





واعتبر جاباروف وفقا لـ سبوتينك ، إن القصف الأمريكي على سورية غير قانوني لأننا نتحدث عن قصف أراضي دولة ذات سيادة”، واصفا الخطوة بأنها تشكل تصعيدا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها محذرا من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى “صراع ضخم بحسب قوله.



