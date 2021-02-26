خلال افتتاح ملاعب مركز شباب البويطي.. وزير الرياضة يشهد عروض الكاراتيه والكشافة





افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد ظهر اليوم الجمعة الملعب القانوني لمركز شباب البويطي بالواحات البحرية بتكلفة 2 مليون و 700 الف جنية .





وشهد وزير الشباب والرياضة عدد من العروض الرياضية في لعبة الكاراتيه ، بالإضافة إلى عروض قدمها فريق كشافة فتيان الواحات البحرية والتي تضمنت مخيم كامل واغاني كشفية .





يذكر أن وزير الشباب والرياضة وصل في ساعة مبكرة صباح اليوم للواحات البحرية لافتتاح عدد من الملاعب القانونية المنجلة التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى عدد من الفاعليات الشبابية والرياضية والتي تأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية .