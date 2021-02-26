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حوادث

إصابة ربة منزل في حريق ببرج سكني بـ الإسماعيلية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:00 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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انجي هيبة

أصيبت ربة منزل بحروق بنسبة 90% في حريق اندلع بشقتها في برج سكني بالموقف الجديد بمحافظة الإسماعيلية، تم نقل المصابة لمجمع الإسماعيلية الطبي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد الحريق.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بالدور 11 ببرج قرطبة السكني بالموقف الجديد، انتقل قوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة فاطمة أحمد حسن، 66 عام، بحرق من الدرجة الثانية والثالثة بالرأس والظهر والبطن والصدر والزراعية والساقين.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت لنيابة العامة للتحقيق.

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