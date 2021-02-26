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رياضة

توماس باخ يهنئ بارتيكوفا لفوزها بكأس العالم للسكيت بالقاهرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
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ريهام بكير

هنأ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الرامية دانكا بارتيكوفا، بمناسبة فوزها بكأس العالم في الرماية بالخرطوش "سكيت"، في البطولة التي تستصيفها مصر حاليا وتستمر حتى ٥ مارس المقبل، على ملاعب نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر حساب اللجنة الأولمبية الدولية على تويتر تهنئة توماس باخ، على النحو التالي: "أهنيء عضو اللجنة الأولمبية الدولية ونائب رئيس لجنة الرياضيين دانكا بارتيكوفا للفوز بكأس العالم للسكيت بالقاهرة، حظًا سعيدًا في المسابقات القادمة في الطريق إلى طوكيو".

وكانت منافسات فردي الاسكيت رجال وسيدات، قد اختتمت أمس، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وفلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية ، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن تنتهي مسابقات الاسكيت غدا السبت بمنافسات الاسكيت مختلط، تمهيدًا لانطلاق منافسات التراب التي تتضمنها البطولة الاثنين حتى ختام البطولة. 

يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".

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