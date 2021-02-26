رانيا منصور لـ صدى البلد: أسود فاتح تحدى كورونا وانفجار بيروت.. أهلي شعروا بالخوف.. أتجاهل التعليقات السلبية على السوشيال ميديا.. وهذه مواصفات ابن الحلال.. صور

رانيا منصور لـ صدى البلد

لم أتخوف من عرض مسلسل «أسود فاتح» عبر منصة إلكترونية

اهتم بالسوشيال ميديا لسرعة التفاعل عليها وتوصيل المعلومات









يترقب محبو الدراما والشاشة الصغيرة، عرض أولى الحلقات المتلفزة لمسلسل « أسود فاتح » عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد غد الأحد، بعد النجاح الذي حققه في العرض الإلكتروني، من خلال منصة شاهد.





وروت الفنانة رانيا منصور ، في حوار خاص مع صدى البلد، أبرز كواليسها مع المسلسل الذي مر بعقبات صعبة أبرزها جائحة كورونا وتوقف التصوير بسبب ذلك، علاوة على إنفجار بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية تزامنًا مع التصوير هناك.





وقالت رانيا منصور، إنها تترقب عرض مسلسل «أسود فاتح» عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.





وأضافت رانيا منصور، إنها لم تتخوف من عرض مسلسل «أسود فاتح» عبر منصة إلكترونية في أول عرض له، مشيرة أنه لا شك أن المشاهدات عبر التلفاز أكثر، ولكن هذه المنصات تتيح العرض دون فواصل إعلانية وأصبح لها جمهورها.





وأعربت رانيا منصور، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أسود فاتح»، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.





وأشارت رانيا منصور، إلى أن دورها في المسلسل من أحسن الأدوار التي لعبتها، معربة عن أمنيتها بتحقيق نجاح مماثل للمسلسل عبر قناة mbc مصر الفضائية كالذي حققه عبر منصة شاهد الإلكترونية.





وأردفت رانيا، أنها تلقت ردود أفعال إيجابية حول المسلسل فور عرضه الأول إلكترونيًا، لافتة إلى أن أسباب قبولها للمسلسل جمال الدور الذي لعبته، إضافة إلى المشاركة مع فريق عمل متميز مثل: «هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، صبري فواز، فراس سعيد»، وباقي فريق عمل المسلسل، مؤكدة أن كل واحد من هؤلاء لعب بطولة بمفرده داخل المسلسل، علاوة على العمل مع المخرج كريم العدل، وشركة الإنتاج.





وحول أبرز كواليس المسلسل، أضافت رانيا منصور، أن أصعب فترة تعرضت لها خلال بداية انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع تصوير المشاهد في لبنان، لافتة أنها وفريق عمل المسلسل قضوا فترة من العزل هناك دون تصوير.





وأوضحت رانيا منصور، أنه بعد عودة فريق عمل المسلسل للتصوير في لبنان، حدث انفجار بيروت، فكانت فترة عصيبة على فريق العمل، لكنها فترة تقارب حقيقية بين كل فريق عمل المسلسل فكانوا يتقابلون ويلتقون يوميا في مكان إقامتهم، ما ساهم في تعميق العلاقات بينهم.





واستطردت رانيا، أنها تصادف تواجدها في لبنان لتصوير المسلسل خلال إنفجار مرفأ بيروت، الذي هز العالم كله، لافتة إلى أنها لم يكن لديها تصوير في ذلك اليوم لكنها كانت داخل أحد المولات.





وأوضحت، أنها تفاجأت بتكسير النوافذ الزجاجية ودوي الإنفجار الضخم، دون أن تعرف السبب الواضح من ذلك لكنها لم تصب بأي شيء إثر الإنفجار، لافتة إلى أنها كانت بجوار باب المول وفور سماع الإنفجار خرجت مسرعة، وأنه لم يحدث أي تدافع لقلة المتواجدين داخل المول أثناء الإنفجار.





ولفتت رانيا منصور إلى أن الفنانة هيفاء وهبي، كان لديها تصوير في ذلك اليوم لكن اليوم مر بسلام على فريق عمل المسلسل، ولكن الرهبة سيطرت عليهم بالكامل لمحاولة إطمئنان كل منهم على الآخر، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الفنانة روجينا بعد هذا الإنفجار للإطمئنان، وأن أهلها شعروا بالخوف عليها بعد الحادث.





وأعربت رانيا منصور، عن اهتمامها بالسوشيال ميديا نظرا لسرعة التفاعل عليها وتوصيل المعلومات، وأصبحت شيئا أساسيا للفنان لانها وسيلة تواصل مباشرة مع الجمهور.





وتابعت رانيا منصور، أن الفنان لا يستطيع التواصل دوما على السوشيال ميديا، لافتة إلى انها لا تحب التعليقات السلبية من النشطاء، وترحب بالتعليقات الإيجابية والنقد البناء.





وأكدت رانيا منصور أنها تتجاهل التعليقات السلبية، وتغضب من الاسلوب غير اللائق من اي شخص، مؤكدة أنها مع التعبير عن الرأي في كل الاتجاهات بأسلوب راقٍ ولائق، وضد فجاجة الألفاظ التي تصل لحد الشتائم، لافتة إلى أن هذا الأسلوب لا يمكن لأحد أن يتقبله.





وحول مواصفات شريك حياتها، قالت رانيا منصور، في دعابة: «عايزاه يكون أمور وغني اوي وعنده عربية فظيعة وبيحبني ويموت فيا ومش شايف غيري، يعني طلبات بسيطة كلها»، ثم تابعت بجدية قائلة إن أهم شيء تبحث عنه المشاركة والراحة النفسية.



