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فن

رانيا منصور تكشف كواليس "أسود فاتح" مع كورونا وانفجار بيروت

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:46 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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سعيد فراج
قالت الفنانة رانيا منصور، إنها لم تتخوف من عرض مسلسل «أسود فاتح» عبر منصة إلكترونية في أول عرض له، مشيرة أنه لاشك أن المشاهدات عبر التلفاز أكثر، ولكن هذه المنصات تتيح العرض دون فواصل إعلانية وأصبح لها جمهورها. 

وحول أبرز كواليس المسلسل، أضافت رانيا منصور، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن أصعب فترة تعرضت لها خلال بداية انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع تصوير المشاهد في لبنان، لافتة أنها وفريق عمل المسلسل قضوا فترة من العزل هناك دون تصوير. 

وأوضحت رانيا منصور، أنه بعد عودة فريق عمل المسلسل للتصوير مرة أخرى في لبنان، حدث انفجار بيروت، فكانت فترة عصيبة على فريق العمل، لكنها فترة تقارب حقيقية بين كل فريق عمل المسلسل فكانوا يتقابلون ويلتقون يوميا في مكان إقامتهم، ما ساهم في تعميق العلاقات بينهم.

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. 

مسلسل "أسود فاتح" سبق عرضه للمرة الأولى عبر منصة شاهد دوت نت الالكترونية، وينتظر عرضه الثاني، عبر قناة mbc مصر الفضائية، بداية من الأحد المقبل.
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