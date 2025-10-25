قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليوز شجرة بالوادي الجديد

ايمان البكش

أطلقت وزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة” بمحافظة الوادي الجديد..

المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، في مستهل زيارتهما للمحافظة اليوم ، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة” بالمحافظة، بمشاركة محافظي سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية ونائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء

تأتي الفعالية في إطار التكليفات الرئاسية بمتابعة تنفيذ المبادرة الرامية إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين نوعية الهواء، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن والمراكز بمختلف المحافظات.

دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية

من جانبها شددت  الدكتورة منال عوض، علي أن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ما تم تنفيذه من المبادرة في المراحل السابق يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.

زراعة ٥٤٥ ألف شجرة خلال المراحل الثلاث

من جانبه أوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم زراعة ٥٤٥ ألف شجرة خلال المراحل الثلاث من أشجار الفاكهة والأشجار الخشبية ، و مستهدف زراعة 100 ألف شجرة خلال المرحلة الحالية.

وقام وفد الوزراء والمحافظين بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.

