برلماني: السيسي يسعى لاستضافة بطولات رياضية عالمية في مصر

أكد النائب علي نور عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بإنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة من ناحية، كما يؤهل مصر من ناحية أخرى لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب.





وقال نور خلال تصريحات له اليوم، إنها توجيهات في الصميم وتأتي بعد قيام مصر باستضافة وتنظيم بطولة العالم لكرة اليد، والنجاح الهائل الذي تحقق خلالها رغم وجود جائحة كورونا مصريا وعالميا.





وشدد عضو مجلس النواب، على الفوائد المتعددة لاستضافة مصر بطولات رياضة عالمية مختلفة سواء على المجال الرياضي نفسه أو الاجتماعي أو مردود ذلك على الحياة والصحة والاقتصاد في مصر.



