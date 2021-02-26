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حوادث

مصرع شخص إثر سقوطه من قطار بملوي في المنيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:42 م
مصرع شخص إثر سقوطه
مصرع شخص إثر سقوطه من قطار
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ايمن رياض
لقى شخص مصرعه ، إثر سقوطه من قطار  بمزلقان سكة حديد مدينة ملوى في المنيا، وتم نقله إلى المستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 



تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، إخطارًا من غرفة النجدة بوقوع حادث بسقوط شخص من قطار الصعيد المتجه إلى أسوان، ولقى مصرعه.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بمزلقان السكة الحديد، وتبين مصرع م . ا. ص. من احدي قرى ملوي عقب سقوطه من القطار، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي العام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

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