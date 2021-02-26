ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

احذر.. رسائل واتس آب المزعجة تعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:16 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
سماح أنور
تحتل السوشيال ميديا"مركز إهتمامات المواطنين في الوقت الراهن وتحديدا بعد ظهور التنوع الكبير في عدد من التطبيقات الحديثة، التي أوجدت  مجالا واسعا لإثارة حالة من الفوضي والإزعاج، علاوة علي إنتهاك الخصوصية مما أوجد جرائم عدة أبرزها إختراق الحسابات الإلكترونية.


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، من خلال عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين بإرتكاب الأفعال التالية، وفقا لما أقرته المادة (25) من القانون .


1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من القانون علي أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


ويهدف القانون إلي مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. تزوير البريد الالكتروني ونسبته لشخص آخر يعرضك للمساءلة القانونية

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. القانون يصفع عصابات الإنترنت

5 سنوات سجن.. أبرز عقوبات تدنيس شرف الأشخاص عن طريق برامج إليكترونية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر ناشر مقاطع خادشة للحياء

بعد تحديد جلسة محاكمتها| عقوبات تنتظرها رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب

احذر.. إنشاء حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبها لأشخاص يعرضك للعقوبة

ترشيحاتنا

رسالة نارية للزمالك.. جالاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

قبل ساعات من الامتحانات.. محظورات على الطلاب تجنبها داخل اللجان

أخبار الرياضة| محمد صلاح يقتحم مجال البيزنس.. حقيقة إيقاف رمضان صبحي.. والزمالك يصدم جالاتا سراي

فشل انتقال فرجاني ساسي لـ الدوري التركي.. تفاصيل

ماذا حدث على متن الطائرة فريال.. قائد رحلة الزمالك يكشف كواليس عبور أجواء موريتانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها