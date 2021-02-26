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بطول 8 كيلو.. أستاذ هندسة طرق يكشف أهمية محور شينزو آبى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:40 م
طرق وكبارى
طرق وكبارى
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد اليوم الجمعة المحور الجارى تنفيذه المسمى بـ "شينزو آبى "  بطول 8 كم والذى يبدأ من طريق السويس قبل التقاطع للدائرى وحتى التقاطع مع محور الشهيد.

وأضاف الصادق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن المحور من المقرر أن  يقلل المسافة من مصر الجديدة ومدينة نصر إلى القاهرة الجديدة ومن محور الشهيد طنطاوى ليصل إلى منطقة التسعين والقريب تماما من منطقة المقطم والأسمرات والذى من المقرر أن ينتهى 30 يونيو.

وأشار لوجود إرادة سياسية قوية وتخطيط عديد من الاستشاريين وتنفيذه بأعلى المواصفات والجودة، لافتا إلى أن هذا المحور لخدمة القاهرة الجديدة وحى المقطم بالإضافة لمنطقة مدينة نصر.

وتابع أن أهالى مدينة نصر ومصر الجديدة يشعرون بانفراجة كبيرة بعد تنفيذ المشاريع والكبارى الجديدة، والمحاور التى قللت الضغط والمجهود ووفرت الوقت.
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