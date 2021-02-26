كواليس تقليد فنانة صينية لـ عادل إمام وسهير البابلي: الزعيم نجمي المفضل.. فيديو

«بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف!»، هذه الجملة التي اشتهر بتقديمها الفنان عادل إمام في مسرحية «مدرسة المشاغبين» كانت محل اختيار فنانة صينية شابة لتقليدها في مقطع فيديو مضحك رغم مدته القصيرة لهذا المشهد فقط إلا أنه حقق نسب مشاهدة عالية في مدة قصيرة.
تواصل «صدى البلد» مع الفنانة الصينية تشاو نان الشهيرة باسم "آسيا"، بعد نشرها مقطع الفيديو الثاني لتقليد عادل إمام، وهذه المرة عبر شخصية "مدحت الأباصيري"، وتقول: "الفنان عادل إمام من الفنانين المفضلين لي أحبه جدا وأحب تمثيله".
وعن تفاصيل تسجيل الفيديو قالت إنها عندما نشرت الفيديو الأول، فالكثير من المشاهدين اقترحوا عليها التقليد هذه المرة ولكن من هذه المسرحية "مدرسة المشاغبين"، وقامت بتسجيل الفيديو بمفردها كمقطع الفيديو السابق، حيث قدمت الشخصيتين، المعلمة والطالب مدحت، كما قالت لـ «صدى البلد».
استغرق الإعداد وتصوير الفيديو حوالي 4 ساعات، قامت فيها آسيا بتصوير كل شخصية على حدا، باستخدام أدوات بسيطة في منزلها، وبعد نشره على مواقع التواصل الإجتماعي حقق نجاحا سريعا خاصة بين الرواد العرب والمصريين.
أما عن إتقان آسيا للغة العربية فهو نتيجة دراسة استمرت لمدة 9 سنوات، بدأتها بالدراسة في الجامعة حيث اختارت اللغة العربية للتخصص في دراستها مع استكمال الدراسات العليا في المجال نفسه في جامعة شنغهاي الصينية، وتقول: "أحب مصر واللغة العربية وأود زيارتها قريبا وربما تكون فرصة للقاء الزعيم عادل إمام".