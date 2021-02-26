كواليس تقليد فنانة صينية لـ عادل إمام وسهير البابلي: الزعيم نجمي المفضل.. فيديو

«بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف!»، هذه الجملة التي اشتهر بتقديمها الفنان عادل إمام في مسرحية «مدرسة المشاغبين» كانت محل اختيار فنانة صينية شابة لتقليدها في مقطع فيديو مضحك رغم مدته القصيرة لهذا المشهد فقط إلا أنه حقق نسب مشاهدة عالية في مدة قصيرة.





تواصل «صدى البلد» مع الفنانة الصينية تشاو نان الشهيرة باسم "آسيا"، بعد نشرها مقطع الفيديو الثاني لتقليد عادل إمام، وهذه المرة عبر شخصية "مدحت الأباصيري"، وتقول: "الفنان عادل إمام من الفنانين المفضلين لي أحبه جدا وأحب تمثيله".



