تامر مرسي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "موسى"

شارك المنتج تامر مرسي، عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بوستر مسلسل "موسي" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان 2021"

وعلق تامر مرسي علي صورة البوستر قائلًا: "رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله المتحدة"





يشارك في بطولة مسلسل «موسى» النجم محمد رمضان، مع كلا من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.