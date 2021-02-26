ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

كيف يتم تنظيم طرق الإنفاق المالي بالمؤسسات الأهلية؟.. القانون يجيب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
سماح أنور
يتضمن قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية له، وهو يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية بمختلف المجالات.
 

كما شمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات، كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال، وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية، وفى هذا التقرير نستعرض لكم الأسئلة التى تناولها القانون فى هذا الأمر.
 

ومنح للجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة حيث نصت المادة "29" من القانون على انه يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
 

ويجوز للوزير المختص دون غيره فى أحوال مخالفة أحكام المواد (24، 25،27)، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة، أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقًا لكل حالة على حدة، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة، ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طلعت عبد القوي: قانون الجمعيات الأهلية ملائم وسيرضى المجتمع المدني

تعرف على مدة تراخيص إعلانات الطرق وحالات مدها وفقا للقانون الجديد

غرامة مليون جنيه.. عقوبة المنظمات المخالفة لقانون العمل الأهلى

غرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة منح تراخيص للجمعيات الأهلية من غير الجهات المختصة

طلب إحاطة برلماني حول معاملة وزارة الكهرباء للجمعيات الأهلية بالشرائح التجارية

بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي.. حقوقيون يشيدون بها.. زيادة: خطوة ممتازة انتظرناها كثيرا.. وليد فاروق: تلبي طموحات المجتمع المدني

ترشيحاتنا

أول رد من السعودية على التقارير الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي

تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة .. تفاصيل

أخبار الرياضة| محمد صلاح يقتحم مجال البيزنس.. حقيقة إيقاف رمضان صبحي.. والزمالك يصدم جالاتا سراي

الناصر والطاهر.. بشرى خير لجماهير الأهلي

رجل أعمال يحصل على تعويض خيالي من شركة طيران بسبب مشروب كحولي

السيسي بيحبك يا مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويشيد بإنجازات الرئيس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح نسخة كهربائية في مصر من سي كلاس 2022.. صور

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور