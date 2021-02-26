مدرب سيمبا: تفاجأت بعدم اعتماد موسيماني على السولية وأفشة في المباراة

قال الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، إنه فوجئ باعتماد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على 3 لاعبين في وسط الملعب واعتماده على طريقة دفاعية.





وأكد ديديه جوميز في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كانت مفاجأة بالنسبة إلى عدم الاعتماد على عمرو السولية وأفشة في وسط الملعب لأنهم من العناصر الأساسية لموسيماني".





وتابع: "أكيد موسيماني يعلم جيدًا خطته بشكل أفضل لأنه على دراية كاملة باللاعبين".