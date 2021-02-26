ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب سيمبا: تفاجأت بعدم اعتماد موسيماني على السولية وأفشة في المباراة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:54 م
سيمبا التنزاني والاهلي
سيمبا التنزاني والاهلي
Advertisements
حسن العمدة
قال الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، إنه فوجئ باعتماد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على 3 لاعبين في وسط الملعب واعتماده على طريقة دفاعية.

وأكد ديديه جوميز في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كانت مفاجأة بالنسبة إلى عدم الاعتماد على عمرو السولية وأفشة في وسط الملعب لأنهم من العناصر الأساسية لموسيماني".

وتابع: "أكيد موسيماني يعلم جيدًا خطته بشكل أفضل لأنه على دراية كاملة باللاعبين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

3 تحذيرات من موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دوري ألابطال

تعرف على تشكيل سيمبا التنزاني ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

رضا عبدالعال: موسيماني تسبب في هزيمة الأهلي اليوم بإشراكه ثلاثي في وسط الملعب

المدير الفني لـ سيمبا يكشف تفاصيل خطته للفوز على الأهلي

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

ترشيحاتنا

السيسي بيحبك يا مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويشيد بإنجازات الرئيس

بنعمل كده ليه؟.. الرئيس السيسى يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته بمحور شينزو آبى

رجل أعمال يحصل على تعويض خيالي من شركة طيران بسبب مشروب كحولي

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

عندي مشاكل جامدة .. آسر ياسين: أنا مُعقد جدا.. فيديو

صراع الصدارة يشتعل.. تعرف على نتائج مباريات اليوم في كرة اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الياباني يكسب.. أكثر 10 سيارات أمانا في العالم لعام 2021.. صور

أصيب بجروح مميتة أثناء عمله.. هجوم أنثى فيل ينهي حياة عامل بحديقة حيوانات

مرسيدس تطرح نسخة كهربائية في مصر من سي كلاس 2022.. صور