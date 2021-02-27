اليوم.. محافظ القاهرة يتفقد امتحانات التابلت للصف الأول الثانوى

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،بدء امتحانات التابلت للترم الأول للصف الأول الثانوى اليوم.

ومن المقرر أن يحجري المحافظ جولته بمدرسة سارة تقى الله الرسمية للغات فى ٣ شارع السكة البيضاء بالعباسية بجوار الجوازات وكنيسة السيدة العذراء.

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مدينة الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلًا للعشوائيات فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين.





وأكد محافظ القاهرة على استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات التى من شأنها التأثير الإيجابى على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالأسمرات إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في ان ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.





وفى هذا الاطار نفذ قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ورشة عمل عن" التنمية المستدامة" لمسئولى وفنانى الفنون التشك يلية التابعين لفرع ثقافة القاهرة أدارها د. محمود الجناينى خبير التنمية المستدامة تم من خلالها تعريف الحاضرين بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تحقيق هذه الأهداف من خلال الأنشطة الفنية والثقافية .





وأكدت د. جيهان حسن مدير مديرية ثقافة القاهرة مدي الإهتمام الذي توليه الدولة للثقافة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة باعتبار الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه بإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.