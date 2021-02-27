ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. محافظ القاهرة يتفقد امتحانات التابلت للصف الأول الثانوى

السبت 27/فبراير/2021 - 01:30 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،بدء امتحانات التابلت للترم الأول للصف الأول الثانوى اليوم.

ومن المقرر أن يحجري المحافظ جولته بمدرسة سارة تقى الله الرسمية للغات فى ٣ شارع السكة البيضاء بالعباسية بجوار الجوازات وكنيسة السيدة العذراء.

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مدينة الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلًا للعشوائيات فى إطار حرصها  على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين.

وأكد  محافظ القاهرة على استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات التى من شأنها التأثير الإيجابى على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالأسمرات إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في ان ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

وفى هذا الاطار نفذ قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ورشة عمل عن" التنمية المستدامة" لمسئولى وفنانى الفنون التشكيلية التابعين لفرع ثقافة القاهرة أدارها د. محمود الجناينى خبير التنمية المستدامة تم من خلالها تعريف الحاضرين بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تحقيق هذه الأهداف من خلال الأنشطة الفنية والثقافية .

وأكدت د. جيهان حسن مدير مديرية ثقافة القاهرة مدي الإهتمام الذي توليه الدولة للثقافة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة   باعتبار الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه بإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميادين القاهرة تتزين احتفالا برأس السنة.. فيديو

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان توزيع أجهزة كهربائية على 158 عروسا بالأسمرات

توجيه الرئيس السيسي بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا يتصدر عناوين الصحف

التعليم: انتهاء مهلة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

محافظ القاهرة: الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلا للعشوائيات

ترشيحاتنا

شيرين رضا : عمرو دياب رومانسي ونور تشبهني

نجوت بأعجوبة.. عمرو أديب يشكر الرئيس السيسي لاطمئنانه على حالته الصحية

شاهد.. أم تلقي أطفالها الأربعة من الشرفة

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن أمن السعودية

أخبار الزمالك.. أزمة الملابس صداع في رأس الإدارة.. فشل انتقال فرجاني ساسي للدوري التركي.. جالطة سراي يصدم الأبيض

كامل الوزير لـ خالد عبد الغفار: لو معملتش وسائل مواصلات مش هتروح الجامعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها

أغرب عقاب لـ شابين.. تنظيف شاحنات الشرطة بفرش الأسنان

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة