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مرأة

طريقة عمل أرانب بالزيتون

السبت 27/فبراير/2021 - 02:01 ص
طريقة عمل أرنب بالزيتون
طريقة عمل أرنب بالزيتون
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل أرنب بالزيتون بمذاق لا يقاوم

مقادير أرنب بالزيتون

أرنب مقطع 5 قطع
جزر صغير
2 كرفس  صحيح
بصل جوليان
4 روزماري
4 كوب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم
نصف كيلو زيتون أسود وأخضر مخلي
ملح وفلفل
6 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ليمون معصفر

للتقديم

أرز بسمتي اصفر  مطهو جاهز.

طريقة تحضير أرنب بالزيتون

* يشوح الأرنب فى الزيت على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود

* يشوح فى الزيت البصل والكرفس والجزر والروزمارى وصلصة الطماطم

* يضاف الزيتون الأخضر والأسود والليمون المخلل

* يضاف الماء أو المرقة

* يضاف قطع الأرنب لخليط الزيتون ويترك الخليط على النار حتى تمام النضج

* تقدم قطع الدجاج مع الأرز الأصفر

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