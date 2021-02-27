طريقة عمل أرانب بالزيتون

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل أرنب بالزيتون بمذاق لا يقاوم
مقادير أرنب بالزيتون
أرنب مقطع 5 قطع
جزر صغير
2 كرفس صحيح
بصل جوليان
4 روزماري
4 كوب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم
نصف كيلو زيتون أسود وأخضر مخلي
ملح وفلفل
6 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ليمون معصفر
للتقديم
أرز بسمتي اصفر مطهو جاهز.
طريقة تحضير أرنب بالزيتون
* يشوح الأرنب فى الزيت على النار
* يضاف الملح والفلفل الأسود
* يشوح فى الزيت البصل والكرفس والجزر والروزمارى وصلصة الطماطم
* يضاف الزيتون الأخضر والأسود والليمون المخلل
* يضاف الماء أو المرقة
* يضاف قطع الأرنب لخليط الزيتون ويترك الخليط على النار حتى تمام النضج
* تقدم قطع الدجاج مع الأرز الأصفر