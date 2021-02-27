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أخبار العالم

الأردن.. الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المحافظات بسبب كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 02:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بدأت القوات المسلحة الأردنية الانتشار على مداخل المحافظات ومخارجها، وتفعيل نقاط غلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية أن عملية الانتشار، التي بدأت من جديد بسبب تطور الوضع الوبائي في الأردن، تهدف إلى ضمان تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا.

وتعزز العملية من جهود فرق التقصي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.

يشار، إلى أن قرار الحظر الشامل بدأ الساعة 10 من مساء الخميس، ويستمر حتى الساعة 6 من صباح السبت، من كل أسبوع وحتى إشعار آخر.

ويستثني الحظر ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، والأشخاص المصرح لهم من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغ حوالي 384 ألف حالة، بالإضافة إلى 4650 حالة وفاة بالفيروس.
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