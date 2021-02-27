مستشار وزير المالية: الوزارة لم تستحدث الضريبة العقارية

قال شريف حازم، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن الحكومة دائما تحرص على تخفيض فوائد القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية، معقبا: وفقا لتوجيهات القيادة السياسية قام وزير المالية بدفع رسوم تحفيز الصادرات.





وأضاف "حازم" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية"، لا يوجد اي ضريبة تم استحداثها خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن وزير المالية يميل دائما إلى استقرار النظام الضربيبي لما له فوائد سواء على المواطن او الاستقرار، مؤكدا على عدم وجود أي زيادة في الاعباء.





واسترسل: لا يوجد زيادة في الضريبة العقارية، وكل الامر هو بدأ تطبيق قانون الضرائب العقارية، معقبا: القانون سيطبق 6 مارس ومازال القرار قيد المناقشة.





وأوضح أن جائحة كورونا أثرت على كل دول العالم، معقبا: بالرغم من تراجع الوضع الاقتصادي في العالم إلا ان مصر استطاعت أن تحقق نمو، نتيجة الحزم التمويلية والنشاط الاقتصادي، حيث تم ضخ 100 مليار جنيه الفترة الماضية مما ساهم في نشاط الاقتصاد.