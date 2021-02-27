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رياضة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

السبت 27/فبراير/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
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محمد سمير
كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات في النادي الأهلي السابق، ورئيس نادي بلقاس حاليا، عن مفاجأة بشأن تلقي النادي الأهلي عرضا وهميا من نادي سامبدوريا الإيطالي لضم أحد لاعبي الفريق الأول.

وقال هيثم عرابي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، ببرنامج "نمبر وان"، المذاع علي قناة "النهار"، إن النادي الأهلي تلقي عرضا وهميا من أحد الأندية الإيطالية لضم أحد لاعبيه، مشيرا أن النادي اكتشف الأمر بعد التحدث مع مسئولي النادي الإيطالي.

وأشار: أن وكيل اللاعب كان يرغب في زيادة عقد لاعبه مع الأهلي، موضحا أنه قام بالتواصل مع مذيع راديو في إيطاليا وهو صاحب رئيس قطاع الناشئين في النادي الإيطالي.

وأوضح: أن النادي الإيطالي أرسل عقدا وهميا من قطاع الناشئين للمعايشة وليس لاحتراف اللاعب.
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