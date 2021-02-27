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لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

السبت 27/فبراير/2021 - 07:31 ص
نادر حمدي
نادر حمدي
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إبراهيم القادري
الفنان نادر حمدي: 

حل الفنان نادر حمدي وزوجته سارة حسني ووالدته الفنانة عفاف حمدي ضيفا في  برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي" وتحدثوا خلال لقائهم عن العديد من الأمور التي تتعلق بحياتهم الفنية والشخصية : 

قالت الفنانة عفاف حمدي، إنها صورت مسلسل "علي بابا مصر" في سوريا وأكدت أن وسائل التواصل اليوم تقدمت كثيرا، ففي الماضي كان يوجد التليفون في المنزل ولكن لا يوجد به حرارة.

وأكدت سارة حسني زوجة الفنان نادر حمدي عن سبب عدم استيقاظة من النوم بسهولة قائلة إنه من رابع المستحيلات ان نادر يصحى الصبح.

أضاف الفنان نادر حمدي، إن جميع التفاصيل والذكريات التي تجمعه مع والده متواجدة على شرائط فيديو، لافتا إلى ان فيديو عيد ميلاده مازال متواجد لان والده كان يحب توثيق جميع اللحظات بالفيديو.

وأوضح الفنان نادر حمدي، إن هناك الكثير من المشاهدين، لا يعلمون أن والدتي هي الفنانة عفاف حمدي، وهذا لأننا لسنا متكلمين.

وتابع الفنان نادر حمدي عن بداية علاقته مع زوجته سارة حسني قائلا :  شخصية سارة مقاربة جدا لشخصيتي وهذا ما جذبني اليها خصوصا اني شخصيتي غريبة وهذا ما يقوله  اغلب الناس انني غريب الاطوار .

وأكدت الفنانة عفاف حمدي ، اول البوم قام بعمله نادر حمدي وأحمد فهمي ومحمد نور في فرقة واما كان في منزلنا وكانوا يجتمعون يوميا وكنت سعيدة بهم واثقة بهم لأنهم كان لديهم موهبة حقيقية.
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