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منوعات

شاهد.. طفلة تبكي من شدة فرحتها بالعودة إلى المدرسة | فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 03:45 ص
طفلة
طفلة
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة بكاء طفلة من شدة فرحتها بالعودة إلى المدرسة بعد 358 يومًا من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا.

ظهرت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات تبكي من الفرحة عندما علمت أن مدرستها تفتح أبوابها بعد إغلاق دام 358 يومًا.

بدأت «كلارا زانوتو» في البكاء على الفور عندما حملت والدتها تارين قطعة من الورق تقول: "ستعودين إلى المدرسة". 

عانقت الطفلة والدتها وهي تبكي، ثم بدأت تقفز للأعلى بسعادة غامرة، ستعود كلارا إلى المدرسة في ريدوندو بيتش في لوس أنجلوس في 3 مارس القادم.

صور الأب الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال جروب حملة إعادة فتح المدارس في كاليفورنيا، التي كانت تضغط على الحكومة من أجل التعليم. 

دفع انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا في بعض مدارس لوس أنجلوس إلى إعادة فتح أبوابها، على الرغم من أن مدارس أخرى لا تزال قائمة حتى يتم تلقيح الموظفين.

يقول الآباء والطلاب والناشطون المؤيدون لإعادة الافتتاح إن التعلم في المنزل له تأثير رهيب على تعليم الأطفال وصحتهم العقلية. 

يقولون بأن الأطفال الأكثر ضعفًا أولئك الذين يعيشون في فقر، هم الأقل احتمالًا للاستفادة من الدروس عبر الإنترنت، وأن فرص حياتهم تتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه.

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