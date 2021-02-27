أحدث ظهور لكاتي بيري مع ابنتها

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا النجمة العالمية كاتي بيري اثناء تجولها مع طفلتها الرضيعة في شوارع مدينة هاواوي الامريكية.





وظهرت كاتي بيري بوزن زائد بعد مرور ٦ اشهر على ولادة طفلتها من النجم العالمي اورلاندو بلوم.





الثنائي الشهير كاتي بيري والممثل البريطاني اورلاندو بلوم قررا الانتقال للعيش في منتجع فاخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كاتي بيري واورلاندو بلوم يسكنان في فيلا يقدر ثمنها بـ 14 مليون دولار أمريكي، تتميز بتواجدها في مكان معزول.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بهذا كاتي بيري واورلاندو بلوم سيصحبان جيرانا لأهم نجوم هوليوود منهم المغنية الأمريكية اريانا غراندي والين دي جينيرس واوبرا وينفري.



ونفى موقع gossip cop التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم قبل وباء كورونا.



وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة.



