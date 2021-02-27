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اقتصاد

بتكوين تهوى أكثر من 6% لأدنى مستوى في أسبوعين

السبت 27/فبراير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

هوت بتكوين بما يصل إلى 6% اليوم، لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.

ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولارا قبل أن تعوض بعض خسائرها. وسجلت في أحدث تداولات انخفاضا 1.3 بالمئة إلى 46 ألفا و588 دولارا.


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والبيع تكرار لما شهدته سوق الأسهم، إذ نزلت الأسهم الأوروبية بما يصل إلى 1.5 بالمئة، في ظل تضرر الطلب جراء مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات. وتراجعت الأسهم الآسيوية مسجلة أكبر نزول في تسعة أشهر.


وارتفعت بتكوين نحو 60 بالمئة منذ بداية العام، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 58354 دولارا هذا الشهر إذ تبنت شركات رئيسية مثل تسلا وماستركارد العملات المشفرة.

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