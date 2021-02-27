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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

السبت 27/فبراير/2021 - 09:33 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم السبت على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق باسوس في القادم من الطريق الزراعي باتجاه إمبابة.

كذلك يشهد الطريق الدائري كثافات متوسطة أعلى مناطق الحرفيين بالسلام في القادم من المرج باتجاه القاهرة الجديدة.

ويشهد الطريق الدائري بطئا في الحركة المرورية أعلى مناطق دار السلام في القادم من مناطق الكورنيش باتجاه مناطق الأوتوستراد.

فيما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق محور المريوطية ومحور أكتوبر ومناطق الوراق والمرج ومؤسسة الزكاة والقاهرة الجديدة.

وتستقر حركة المرور على الطريق الدائري الإقليمي، ومحور روض الفرج، ومحور الضبعة.

كما تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وطريق بلبيس الصحراوي، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، والقصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.
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