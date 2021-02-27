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تعليم

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

السبت 27/فبراير/2021 - 09:48 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
تنطلق صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 بجامعة القاهرة؛ وفقًا لخطة شاملة يشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.

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وتبدأ الامتحانات في اليوم الأول في كليات: الآداب، ودار العلوم، والعلوم، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا للتربية، والهندسة، وطب بيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدراسات والبحوث الإحصائية، والصيدلة، والتمريض، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الامتحانات تتم بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، وأن عملية التصحيح ستتم إلكترونيًا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة.

ومن المقرر أن يجري الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية  للاطمئنان على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في الكليات وعلى بوابات الجامعة، والتزام الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة بالمرور على كبائن التعقيم الذاتي والكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستيفاء قاعات الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة
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