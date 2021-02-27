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تعليم

وزير التعليم العالي يوجه رسالة مهمة للطلاب من داخل جامعة عين شمس

السبت 27/فبراير/2021 - 10:59 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني - حسام الفقي - عدسة: كيرلس صلاح

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات في تحدي كبير لاستكمال العام الراسي والامتحانات وسط اجراءات احترازية، مضيفا: "فنحن موجودين اليوم للاطمئنان على الاجراءات الاحترازية وعودة الدراسة بانطلاق الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني".


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وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات صحفية له علىهامش جولته بجامعة عين شمس اليوم، أن ما يهمه في المقام الأول ان يطمئن من الطلاب على تواجدهم باللجان وبدء العام الدراسي والالتزام بالاجراءات، وذلك  حفاظا على صحة الطلاب واسرهم وعلى اعضاء هيئة التدريس واكتمال عام دراسي لينتقل الطالب لسنة دراسية جديدة.

وتجري الجامعات، الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسى الجاري، بدءا من اليوم 27 فبراير، في ظل إجراءات احترازية مشددة، أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة.

وأكد الوزير أنه تم التشديد على مراعاة عدد من الإجراءات العامة أيضًا خلال فترة الامتحانات، منها:

 

• وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.

• عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

• منع الإجازات للطاقم الطبي، وخصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات.

• تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات.

• تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.

• تكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة، والتأكد من سلامة طفايات الحريق.

• منع التدخين أثناء الامتحانات داخل الكلية.

• إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

 

قام اليوم الدكتور خالد عبد العفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة تفقدية في جامعة عين شمس للاطمئنان علي سير العملية التعلمية وللتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بالتزامن أنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأولي.

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