خوفا من فضح علاقته الحرام.. تحقيقات موسعة في محاولة قتل عامل لخاله بالجيزة





وطلبت النيابة الاستعلام من المستشفى عن حالة المجني عليه لسماع أقواله كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستجوبت المتهم حول دوافع ارتكابه للجريمة.





تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوصول صاحب مزرعة مصابا بتهشم في الرأس إلي المستشفى وحالته خطرة، وانتقلت قوات الامن إلي مسرح الجريمة وباستجواب عدد من العمال تبين أن من بينهم نجل شقيقة المصاب والذي افاد بانه سمع صوت مشاجرة في غرفة خاله وعندما توجه لاستطلاع الامر فوجئ به غارقا في دمائه والنيران مشتعلة بالغرفة فاستعان بباقي العمال لإنقاذه.





وأضاف أن مجهولين اقتحموا المزرعة بالكيلو ٧٥ طريق مصر اسكندرية الصحراوي واعتدوا على خاله.





وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.





ونجحت التحريات بقيادة العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر في تحديد هوية المتهم حيث تبين انه نجل شقيقة المجني عليه الذي ابلغ عن الواقعة، والقت قوة امنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشاة القناطر القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.





وقال المتهم انه نشأت بينه وبين زوجة خاله علاقة اثمة وكان يتردد عليها في منزلها بحجة توصيل اموال يرسلها خاله لها معه حتى اكتشف الأخير علاقتهما فقرر المتهم التخلص منه لعدم فضح علاقتهما.