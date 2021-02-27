ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خوفا من فضح علاقته الحرام.. تحقيقات موسعة في محاولة قتل عامل لخاله بالجيزة

السبت 27/فبراير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في محاولة عامل قتل خاله لإخفاء علاقته بزوجته في مزرعة بمنشاة القناطر. 

وطلبت النيابة الاستعلام من المستشفى عن حالة المجني عليه لسماع أقواله كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستجوبت المتهم حول دوافع ارتكابه للجريمة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوصول صاحب مزرعة مصابا بتهشم في الرأس إلي المستشفى وحالته خطرة، وانتقلت قوات الامن إلي مسرح الجريمة وباستجواب عدد من العمال تبين أن من بينهم نجل شقيقة المصاب والذي افاد بانه سمع صوت مشاجرة في غرفة خاله وعندما توجه لاستطلاع الامر فوجئ به غارقا في دمائه والنيران مشتعلة بالغرفة فاستعان بباقي العمال لإنقاذه. 

وأضاف أن مجهولين اقتحموا المزرعة بالكيلو ٧٥ طريق مصر اسكندرية الصحراوي واعتدوا على خاله.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة. 

ونجحت التحريات بقيادة العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر في تحديد هوية المتهم حيث تبين انه نجل شقيقة المجني عليه الذي ابلغ عن الواقعة، والقت قوة امنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشاة القناطر القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم انه نشأت بينه وبين زوجة خاله علاقة اثمة وكان يتردد عليها في منزلها بحجة توصيل اموال يرسلها خاله لها معه حتى اكتشف الأخير علاقتهما فقرر المتهم التخلص منه لعدم فضح علاقتهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لرفض زواج شقيقته من المتهم.. ضرب شاب حتى الموت في بولاق الدكرور

كشف لغز نشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بالشرقية

بسبب حضانة ابن أخته.. سائق يمزق نجلي خاله ومقتل أحدهما بـ كزلك في الوراق

لإخفاء علاقته بزوجته.. عامل يهشم رأس خاله ويشعل النار في غرفته

ترشيحاتنا

من أجل علاقة آثمة.. زورت وتلاعبت بأوراق قضية.. والنيابة تحيلها وعشيقها للمحاكمة

فخر مصر.. صحيفة فوتوماك التركية تبرز تصريحات شطة لـ صدى البلد عن تألق مصطفى محمد

لا يستطيع السير.. فيديو جديد يثير الشكوك حول مرض أردوغان

الأوقاف: إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بضوابط احترازية

ليس مثل أوباما.. أول رد إسرائيلي على استهداف أمريكا لميليشيات إيران فى سوريا

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

بالأسعار.. مقارنة بين أوبل أسترا وكيا جراند سيراتو| صور

بيتر الألمانية تطرح الإصدار الجديد من سيارتها في مصر لأول مرة.. سعر ومواصفات