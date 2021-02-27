ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

زاهي حواس يلقي محاضرات عن الاكتشافات الأثرية بدبي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
يطير اليوم عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، إلى دبي، وذلك لإلقاء العديد من المحاضرات عن اكتشافاته الأثرية المصرية الأخيرة بسقارة والترويج للسياحة المصرية، وسيقابل "حواس" الشيخ "مانع آل مكتوم" والذي أطلق عليه لقب "فرعون دبي" بسبب اهتمامه بالثقافة والآثار، وبناء فندق على شكل مسلة وعلى شكل هرم بداخله تماثيل للملك رمسيس الثاني في دبى، والتي تعتبر من أهم المناطق السياحية في دولة الإمارات العربية.

وسيقدم "حواس" أهم كتاب نشره حتى الآن عن الملك توت عنخ آمون الكتاب إهداء الى الشيخ "مانع آل مكتوم" وذلك تقديرا لقيامة بنشر الثقافة الفرعونية داخل مدينة دبي بالإضافة الى عشقه وحبه للأهرامات والحضارة الفرعونية، حيث يصل حجم الكتاب الى حوالي متر وعرضه نصف متر، ويشمل الكتاب قصة كشف المقبرة بالإضافة الي صور للكشف والاثار لم ينشر مثيل لها في كتاب حتى الآن والذى قام بتصوريها المصور الإيطالي "ساندروا فانيني".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

بالأسعار.. مقارنة بين أوبل أسترا وكيا جراند سيراتو| صور

بيتر الألمانية تطرح الإصدار الجديد من سيارتها في مصر لأول مرة.. سعر ومواصفات