زاهي حواس يلقي محاضرات عن الاكتشافات الأثرية بدبي

يطير اليوم عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، إلى دبي، وذلك لإلقاء العديد من المحاضرات عن اكتشافاته الأثرية المصرية الأخيرة بسقارة والترويج للسياحة المصرية، وسيقابل "حواس" الشيخ "مانع آل مكتوم" والذي أطلق عليه لقب "فرعون دبي" بسبب اهتمامه بالثقافة والآثار، وبناء فندق على شكل مسلة وعلى شكل هرم بداخله تماثيل للملك رمسيس الثاني في دبى، والتي تعتبر من أهم المناطق السياحية في دولة الإمارات العربية.



